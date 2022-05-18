Май, 18 в 6:33

Утром 18 мая раздался взрыв в Николаеве.

Местные жители услышали громкий звук, после чего в небо поднялся дым.

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Напомним, что так же непокойное утро, по свидетельству очевидцев, 18 мая и в Днепре и Одессе.

Там люди тоже слышали звуки взрывов.

Официальной информации от областных военных администраций пока не поступало.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 84-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.