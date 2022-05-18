Взрыв в Николаеве: в небо поднялся дым
Требует проверки
Утром 18 мая раздался взрыв в Николаеве.
Местные жители услышали громкий звук, после чего в небо поднялся дым.
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Напомним, что так же непокойное утро, по свидетельству очевидцев, 18 мая и в Днепре и Одессе.
Там люди тоже слышали звуки взрывов.
Официальной информации от областных военных администраций пока не поступало.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 84-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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