Росіяни атакували ракетами Дніпро: є поранені та руйнування
Уранці 18 травня російські військові атакували двома ракетами Дніпро.
Оновлено о 07.55. Одну ракету збили сили протиповітряної оборони. Її уламки впали на приватне подвір’я.
– Поранення дістала жінка. Крім того, пошкоджено два будинки, – повідомив керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
За словами очільника області, інша ракета зруйнувала об’єкт транспортної інфраструктури.
Нагадаємо, що в момент ворожої атаки місцеві жителі чули два вибухи та бачили, як у небо здійнявся чорний дим.
Вибухи вранці 18 травня чули також жителі Одеси. Аналогічні повідомлення були й від очевидців з Миколаєва.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 84-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Повітряне командування Схід, Валентин Резніченко
Фото: Валентин Резніченко