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Факти / Україна

Росіяни атакували ракетами Дніпро: є поранені та руйнування

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Підтверджено
Ракетний обстріл Дніпра 18 травня 2022

Уранці 18 травня російські військові атакували двома ракетами Дніпро.

Оновлено о 07.55. Одну ракету збили сили протиповітряної оборони. Її уламки впали на приватне подвір’я.

– Поранення дістала жінка. Крім того, пошкоджено два будинки, – повідомив керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За словами очільника області, інша ракета зруйнувала об’єкт транспортної інфраструктури.

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Ракетний обстріл Дніпра 18 травня 2022
Ракетний обстріл Дніпра 18 травня 2022
Ракетний обстріл Дніпра 18 травня 2022
Ракетний обстріл Дніпра 18 травня 2022
Ракетний обстріл Дніпра 18 травня 2022
Ракетний обстріл Дніпра 18 травня 2022
Росіяни атакували ракетами Дніпро: є поранені та руйнування / 3 фотографии

Нагадаємо, що в момент ворожої атаки місцеві жителі чули два вибухи та бачили, як у небо здійнявся чорний дим.

Вибухи вранці 18 травня чули також жителі Одеси. Аналогічні повідомлення були й від очевидців з Миколаєва.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 84-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Повітряне командування СхідВалентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко

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