Росіяни атакували ракетами Дніпро: є поранені та руйнування

Травень, 18 в 7:55

Уранці 18 травня російські військові атакували двома ракетами Дніпро.

Оновлено о 07.55. Одну ракету збили сили протиповітряної оборони. Її уламки впали на приватне подвір’я.

– Поранення дістала жінка. Крім того, пошкоджено два будинки, – повідомив керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За словами очільника області, інша ракета зруйнувала об’єкт транспортної інфраструктури.

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Нагадаємо, що в момент ворожої атаки місцеві жителі чули два вибухи та бачили, як у небо здійнявся чорний дим.

Вибухи вранці 18 травня чули також жителі Одеси. Аналогічні повідомлення були й від очевидців з Миколаєва.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 84-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Повітряне командування Схід, Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко