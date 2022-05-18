Вибух у Миколаєві: у небо здійнявся дим
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Уранці 18 травня пролунав вибух у Миколаєві.
Місцеві жителі почули гучний звук, після чого в небо здійнявся дим.
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Нагадаємо, що так само неспокійний ранок, за свідченнями очевидців, 18 травня і в Дніпрі та Одесі.
Там люди також чули звуки вибухів.
Офіційної інформації від обласних військових адміністрацій поки не надходило.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 84-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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