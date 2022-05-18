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Факти / Україна

Вибух у Миколаєві: у небо здійнявся дим

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Вибух у Миколаєві

Уранці 18 травня пролунав вибух у Миколаєві.

Місцеві жителі почули гучний звук, після чого в небо здійнявся дим.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що так само неспокійний ранок, за свідченнями очевидців, 18 травня і в Дніпрі та Одесі.

Там люди також чули звуки вибухів.

Офіційної інформації від обласних військових адміністрацій поки не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 84-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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