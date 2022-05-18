Защитники Азовстали не дали РФ взять Мариуполь и заставили задействовать кадыровцев — разведка Британии
Несмотря на то, что российские войска окружали Мариуполь более десяти недель, стойкое украинское сопротивление задержало возможность России получить полный контроль над городом.
Это сорвало первые попытки РФ захватить ключевой город и дорого обошлось для личного состава захватнических войск. Об этом сообщает разведка Великобритании.
Пытаясь преодолеть украинское сопротивление, Россия широко использовала вспомогательные силы, в частности кадыровцев.
– В состав вспомогательных сил могут входить как добровольцы, так и специальные подразделения Росгвардии, которые обычно занимаются обеспечением власти главы Чечни Рамзана Кадырова. Кадыров, вероятно, лично присматривает за применением этих сил, а его двоюродный брат Адам Делимханов, возможно, действовал в Мариуполе в качестве полевого командира, – предполагают разведчики.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 18 May 2022
Find out more about the UK government’s response: https://t.co/7wf7eAl1Pc
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/EDgWj6lYbl
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 18, 2022
В целом в британской разведке говорят, что боевое развертывание такого разрозненного персонала демонстрирует, что Россия испытывает значительные проблемы с ресурсами для войны в Украине, и, скорее всего, усиливает проблемы разобщенности командования, которые и дальше продолжают усложнять действия РФ.
17 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что мариупольские защитники не позволили противнику перебросить группировку численностью в 17 батальонных тактических групп, а это около 20 тыс. личного состава, на другие направления.
После того, как гарнизон Мариуполь выполнил боевую задачу, был отдан приказ сохранить жизнь.