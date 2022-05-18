Защитники Азовстали не дали РФ взять Мариуполь и заставили задействовать кадыровцев — разведка Британии

Май, 18 в 12:16

Несмотря на то, что российские войска окружали Мариуполь более десяти недель, стойкое украинское сопротивление задержало возможность России получить полный контроль над городом.

Это сорвало первые попытки РФ захватить ключевой город и дорого обошлось для личного состава захватнических войск. Об этом сообщает разведка Великобритании.

Пытаясь преодолеть украинское сопротивление, Россия широко использовала вспомогательные силы, в частности кадыровцев.

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– В состав вспомогательных сил могут входить как добровольцы, так и специальные подразделения Росгвардии, которые обычно занимаются обеспечением власти главы Чечни Рамзана Кадырова. Кадыров, вероятно, лично присматривает за применением этих сил, а его двоюродный брат Адам Делимханов, возможно, действовал в Мариуполе в качестве полевого командира, – предполагают разведчики.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 18 May 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/7wf7eAl1Pc ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/EDgWj6lYbl — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 18, 2022

В целом в британской разведке говорят, что боевое развертывание такого разрозненного персонала демонстрирует, что Россия испытывает значительные проблемы с ресурсами для войны в Украине, и, скорее всего, усиливает проблемы разобщенности командования, которые и дальше продолжают усложнять действия РФ.

17 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что мариупольские защитники не позволили противнику перебросить группировку численностью в 17 батальонных тактических групп, а это около 20 тыс. личного состава, на другие направления.

После того, как гарнизон Мариуполь выполнил боевую задачу, был отдан приказ сохранить жизнь.