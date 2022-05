Защитники Азовстали не дали РФ взять Мариуполь и заставили задействовать кадыровцев — разведка Британии

Несмотря на то, что российские войска окружали Мариуполь более десяти недель, стойкое украинское сопротивление задержало возможность России получить полный контроль над городом.

Это сорвало первые попытки РФ захватить ключевой город и дорого обошлось для личного состава захватнических войск. Об этом сообщает разведка Великобритании.

Пытаясь преодолеть украинское сопротивление, Россия широко использовала вспомогательные силы, в частности кадыровцев.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 18 May 2022

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 18, 2022