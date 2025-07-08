Пограничники остановили юношу, который 13 раз пытался сбежать из страны

На пункте пропуска Тиса военнослужащие Чопского отряда задержали 19-летнего жителя Львова, который в тринадцатый раз пытался незаконно покинуть территорию Украины.

Юноша пешком приближался к украинско-венгерской границе, не имея при себе никаких документов.

Пограничники задержали нарушителя границ

Как сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы, нарушителя заметили пограничники во время досмотра грузовиков. Он попал в поле зрения, когда пытался тайком пересечь границу и перелез заградительный забор возле пункта пропуска.

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Во время проверки выяснилось, что парень прибыл поездом из Львова в Чоп, а дальше пешком пытался добраться до Венгрии. По его словам, из-за сложного материального положения он стремится уехать в страны ЕС в поисках лучших условий жизни. Поскольку законных оснований для выезда во время действия военного положения у него нет, он решил действовать самовольно.

Это уже его 13-я попытка незаконного пересечения границы. С ноября 2024 года он неоднократно пытался перейти границу Украины с Молдовой, Словакией и Венгрией.

Нарушитель задержан в административном порядке. Он будет привлечен к ответственности по ч.2 ст.204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях – незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы.

По состоянию на май в ГНС подсчитали, что с начала 2022 года украинскую границу незаконно пересекли почти 45 тыс. человек, еще почти 30 тыс. были задержаны при попытке незаконного пересечения границы.

Фото: Западное региональное управление ГПС Украины

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