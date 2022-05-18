Захисники Азовсталі не дали РФ взяти Маріуполь та змусили залучити кадирівців – розвідка Британії
Попри те, що російські війська оточували Маріуполь понад десять тижнів, стійкий український опір затримав можливість Росії отримати повний контроль над містом.
Це зірвало перші спроби РФ захопити ключове місто і дорого обійшлося для особового складу загарбницьких військ. Про це повідомляє розвідка Великої Британії.
Намагаючись подолати український опір, Росія широко використовувала допоміжні сили, зокрема кадирівців.
– До складу допоміжних сил можуть входити як добровольці, так і спеціальні підрозділи Росгвардії, які зазвичай займаються забезпеченням влади глави Чечні Рамзана Кадирова. Кадиров, ймовірно, особисто наглядає за застосуванням цих сил, а його двоюрідний брат Адам Делімханов, можливо, діяв у Маріуполі як польовий командир, – припускають розвідники.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 May 2022
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— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 18, 2022
Загалом у британській розвідці говорять, що бойове розгортання такого розрізненого персоналу демонструє, що Росія має значні проблеми з ресурсами для війни в Україні, та, найімовірніше, підсилює проблеми незлагоженості командування, які й далі продовжують ускладнювати дії РФ.
17 травня у Генштабі ЗСУ повідомили, що маріупольські захисники не дали змоги противнику перекинути угруповання чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп, а це близько 20 тис. особового складу, на інші напрямки.
Після того, як гарнізон Маріуполь виконав бойове завдання, віддано наказ зберегти життя.