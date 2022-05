Захисники Азовсталі не дали РФ взяти Маріуполь та змусили залучити кадирівців – розвідка Британії

Попри те, що російські війська оточували Маріуполь понад десять тижнів, стійкий український опір затримав можливість Росії отримати повний контроль над містом.

Це зірвало перші спроби РФ захопити ключове місто і дорого обійшлося для особового складу загарбницьких військ. Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Намагаючись подолати український опір, Росія широко використовувала допоміжні сили, зокрема кадирівців.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 May 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/7wf7eAl1Pc

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/EDgWj6lYbl

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 18, 2022