Захисники Азовсталі не дали РФ взяти Маріуполь та змусили залучити кадирівців – розвідка Британії

Травень, 18 в 12:16

Попри те, що російські війська оточували Маріуполь понад десять тижнів, стійкий український опір затримав можливість Росії отримати повний контроль над містом.

Це зірвало перші спроби РФ захопити ключове місто і дорого обійшлося для особового складу загарбницьких військ. Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Намагаючись подолати український опір, Росія широко використовувала допоміжні сили, зокрема кадирівців.

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– До складу допоміжних сил можуть входити як добровольці, так і спеціальні підрозділи Росгвардії, які зазвичай займаються забезпеченням влади глави Чечні Рамзана Кадирова. Кадиров, ймовірно, особисто наглядає за застосуванням цих сил, а його двоюрідний брат Адам Делімханов, можливо, діяв у Маріуполі як польовий командир, – припускають розвідники.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 May 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/7wf7eAl1Pc ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/EDgWj6lYbl — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 18, 2022

Загалом у британській розвідці говорять, що бойове розгортання такого розрізненого персоналу демонструє, що Росія має значні проблеми з ресурсами для війни в Україні, та, найімовірніше, підсилює проблеми незлагоженості командування, які й далі продовжують ускладнювати дії РФ.

17 травня у Генштабі ЗСУ повідомили, що маріупольські захисники не дали змоги противнику перекинути угруповання чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп, а це близько 20 тис. особового складу, на інші напрямки.

Після того, як гарнізон Маріуполь виконав бойове завдання, віддано наказ зберегти життя.