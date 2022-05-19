Обстріл автоколон на Херсонщині та шкіл на Донбасі: ситуація в регіонах 19 травня
Упродовж минулої доби російські військові обстрілювали українські міста й села з різних видів озброєння.
По Зеленодольській громаді Дніпропетровської області 19 травня ворог бив із Градів та Ураганів.
У селі Велика Костромка зруйновано більше 10 будинків. Люди не постраждали.
Прикордонні райони Сумської області перебували під масованим обстрілом армії РФ із вечора 18 травня. Загарбники відкривали вогонь з артилерії, мінометів та стрілецької зброї.
Одна людина під час обстрілу дістала поранення в Лозівському районі Харківської області.
Ще троє людей постраждали через ворожу атаку по Циркунах, Прудянці та Вільхуватці.
Не вщухають артилерійські обстріли в Луганській області. Найбільші пошкодження – у Сєвєродонецьку та Попаснянській громаді.
У регіоні нині немає світла, тому що окупанти пошкодили останню підстанцію області.
Від дій військових РФ загинули четверо осіб та ще троє дістали поранень.
Десятеро загиблих та семеро постраждалих протягом доби в Донецькій області, де так само не зменшується інтенсивність обстрілів.
Без газу залишилося селище Нью-Йорк, пошкоджена залізнична інфраструктура в Авдіївці.
У Костянтинівці зруйнована школа, будівельний ліцей та дитячо-юнацька спортивна школа.
У Широківській громаді Миколаївської області обстрілами росіян пошкоджено сім житлових будинків, один із них зруйновано.
Відкривали вогонь уночі окупанти по Березнегуватській та Інгульській громадах. В останній пошкоджено 12 житлових будинків.
Зазнали руйнування житла людей і в Чорнобаївці Херсонської області. Під час обстрілу РФ загинув також співробітник місцевого аеропорту.
Критична ситуація й у селах, що межують із сусідніми регіонами. За інформацією обласної військової адміністрації, російські військові там зруйнували будинки, замінували дороги, мости й поля.
Досі заблокована та перебуває під обстрілом евакуаційна автомобільна колона в регіоні.
Стабільно критична ситуація в окупованих селах Великоолександрівської, Високопільської, Станіславської, Нововоронцовської та Калинівської територіальних громад.
У багатьох селах світла та води немає вже два місяці.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 85-ту добу.
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Фото: Сергій Гайдай