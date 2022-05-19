Май, 19 в 8:31

Ночью 19 мая российские захватчики пять раз обстреливали Зеленодольскую общину Днепропетровской области.

Враг бил из Градов и Ураганов по селу Великая Костромка.

– Людей не зацепило. Повреждены и разрушены дома, – сообщает глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

После вражеских обстрелов в селе частично нет света и газа.

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Напомним, что Зеленодольскую и Апостоловскую общины, что на границе с Херсонщиной, враг обстреливал и накануне. Тогда там обошлось без жертв и пострадавших.

Из-за ракетного обстрела Днепра в этот же день осколочные ранения получили три человека.

Одна ракета в областном центре была сбита силами противовоздушной обороны, однако ее обломки повредили два дома.

Другой снаряд разрушил объект транспортной инфраструктуры.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 85-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко