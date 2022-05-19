Били из Градов и Ураганов: РФ обстреляла село на Днепропетровщине
Ночью 19 мая российские захватчики пять раз обстреливали Зеленодольскую общину Днепропетровской области.
Враг бил из Градов и Ураганов по селу Великая Костромка.
– Людей не зацепило. Повреждены и разрушены дома, – сообщает глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
После вражеских обстрелов в селе частично нет света и газа.
Напомним, что Зеленодольскую и Апостоловскую общины, что на границе с Херсонщиной, враг обстреливал и накануне. Тогда там обошлось без жертв и пострадавших.
Из-за ракетного обстрела Днепра в этот же день осколочные ранения получили три человека.
Одна ракета в областном центре была сбита силами противовоздушной обороны, однако ее обломки повредили два дома.
Другой снаряд разрушил объект транспортной инфраструктуры.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 85-е сутки.
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Источник: Валентин Резниченко
Фото: Валентин Резниченко