Медведчук дал показания против Порошенко – СБУ

Май, 23 в 10:31

Задержанный СБУ Виктор Медведчук, которому выдвинуто подозрение в государственной измене и содействии терроризму, дал показания по делу о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепровода Самара – Западное направление для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По словам Медведчука, к схеме причастен 5-й президент Украины Петр Порошенко. Якобы именно он не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.

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– Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту – собственностью самого Порошенко, необходимо было выполнить ряд действий… Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества – все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко, – сообщил Виктор Медведчук.

Задержанный уверяет, что за год работы трубопровод заработал для его владельцев вдвое больше, чем было вложено в его выкуп – до 42 млн долларов. А с мая 2019, то есть после прекращения полномочий Петра Порошенко, прокачка дизеля через магистраль прекратилась.

Еще Виктор Медведчук рассказал детали отладки в 2014-2015 годах механизма закупки угля для Украины на временно оккупированных боевиками “Л/ДНР” территориях.

– К этому была привлечена фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента (Порошенко – Ред.) и заканчивая министрами, правоохранителями и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему, – сказал задержанный.

Он назвал фамилии причастных высокопоставленных чиновников – это бывшие чиновники, экс-глава Нацбанка, народные депутаты и представители правоохранительных органов.

Следственные действия с Медведчуком продолжаются.

Задержание и арест Медведчука

СБУ задержала лидера партии ОПЗЖ Виктора Медведчука 12 апреля после его бегства из-под домашнего ареста.

Впоследствии стало известно, что Медведчук был задержан в Киевской области. За границу беглеца пытались вывезти представители российских спецслужб.

16 апреля Лычаковский районный суд Львова отправил Виктора Медведчука под арест без права внесения залога.

В начале мая нардеп Федор Вениславский сообщил, что досудебное расследование дела Медведчука находится на финальной стадии.

Напомним, что в 2021 году СБУ объявила несколько подозрений Виктору Медведчуку, в частности: в совершении государственной измены, содействии деятельности террористической организации и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Одно из дел касается организации схем снабжения угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В СБУ сообщают, что уголь покупали за наличные, а пророссийские террористы получили за это более 200 млн грн.

Также Медведчуку объявили подозрение в организации незаконного завладения ООО Прикарпатзападтранс участком государственного нефтепровода стоимостью свыше 200 млн грн.

В феврале 2021 года трубопровод был возвращен в государственную собственность.