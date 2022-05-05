Следственные действия по делу Медведчука подходят к концу — Вениславский

Досудебное расследование дела Виктора Медведчука находится на финальной стадии. Все необходимые материалы в ближайшее время передадут в суд.

Об этом 5 мая в эфире национального телемарафона сообщил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп Федор Вениславский.

— Что касается Медведчука, то, по моей информации, уже завершаются все необходимые следственные действия, потому что он был задержан после того, как он нарушил условия решения суда относительно меры пресечения. Он был задержан буквально месяц назад и, по моей информации, уже на финальном этапе все необходимые действия, которые должны были провести органы досудебного расследования, — рассказал народный депутат.

Федор Вениславский также напомнил причину ареста Медведчука: будучи под домашним арестом, он без ведома суда покинул место своего пребывания.

Задержание и арест Медведчука

О задержании лидера партии ОПЗЖ Виктора Медведчука стало известно вечером 12 апреля.

Фотографию нардепа в военной форме ВСУ и наручниках первым опубликовал президент Украины Владимир Зеленский, впоследствии эту информацию официально подтвердили в пресс-службе СБУ.

На следующий день стало известно, что Медведчука задержали в Киевской области. За границу горе-беглеца пытались вывезти представители российских спецслужб.

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Уже 16 апреля Лычаковский районный суд Львова отправил Виктора Медведчука под арест без права внесения залога.