Май, 23 в 15:49

Задержанный Службой безопасности Украины Виктор Медведчук сотрудничает со следствием и уже дал очень важные показания по открытым против него делам.

Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона глава СБУ Иван Баканов.

Речь идет о поставках угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014-2015 годах (закупке его у террористических формирований “ЛНР/ДНР”) и выводе из государственной в частную собственность части нефтепродуктопровода Самара – Западное направление.

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– Медведчук сотрудничает со следствием, и мы приветствуем готовность рассказать о деталях дел, в которых его обвиняют. И хотя в этом случае речь идет о событиях 2014-2015 годов, сегодня мы можем в полной мере оценить их влияние на экономику и безопасность нашего государства. Ведь именно тогда закладывался фундамент сегодняшних событий. Нынешняя война – это прямое следствие политики РФ, которая во что бы то ни стало пыталась сохранить свое влияние на Украину. А высшие должностные лица нашего государства, к сожалению, тем или иным способом помогали этому… Это вопрос не только юридической ответственности, но и моральной, — заявил Баканов.

Глава СБУ напомнил, что еще год тому назад Медведчук называл все подозрения необоснованными, однако сейчас его риторика изменилась, и теперь кум Путина сам рассказывает о деталях схем.

Отвечая на вопрос, как новая информация повлияет на расследование, Баканов подчеркнул, что Медведчук фактически подтвердил доказательства, которые собрала СБУ, и озвученные спецслужбой версии. Именно на основании этих доказательств и версий были объявлены подозрения как Медведчуку, так и пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Речь идет о подозрении в государственной измене и финансировании терроризма.

– И здесь Медведчук дал сверхважные, по нашему мнению, показания, сказал много интересного, особенно о роли бывшего президента Украины Петра Порошенко… Он в первую очередь подтверждает, что Порошенко использовал связи Медведчука с руководством РФ, чтобы организовать определенные бизнес-схемы. И они были точно не в интересах Украины, – подчеркнул Баканов.

Он добавил, что реализации нелегальных схем способствовали разные чиновники того периода – от министров до главы Национального банка.

– Он (Медведчук. — Ред.) предоставляет важную информацию для продолжения следствия по угольному и так называемому трубному делу. Он подтверждает роль Порошенко в обоих делах, и отмечает, что роль Порошенко в них одна из ключевых, — заявил Баканов, отвечая на вопрос, означает ли все это, что Медведчук дает показания против Порошенко.

Глава СБУ проинформировал, что сейчас идет работа как с Медведчуком, так и другими подозреваемыми. Но точку по этому делу должен поставить суд.

– Мы уверенно продвигаемся вместе со следствием в расследовании этих крайне резонансных дел. И я считаю, что мы сможем довести их до логического завершения, потому что закон должен работать безотносительно фамилий и должностей, – сообщил Баканов.

Ранее сегодня в СБУ проинформировали, что Виктор Медведчук дал показания по делу о схеме вывода из госсобственности части магистрального нефтепровода Самара – Западное направление для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива. Медведчук настаивает, что к схеме причастен пятый президент Украины Петр Порошенко.

Кроме того, кум Путина рассказал детали налаживания в 2014-2015 годах схемы закупки угля для Украины на временно оккупированных территориях Донбасса.