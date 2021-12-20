20 декабря объявили подозрение Петру Порошенко – пятому президенту Украины, лидеру и народному депутату от партии Европейская солидарность.

В чем его обвиняют и что известно о деле – читайте в материале.

Подозрение в госизмене

В Государственном бюро расследований объяснили: Петр Порошенко подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, среди которых были представители высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”.

В то же время в СБУ уточнили, что подозрение Порошенко объявили в совершении преступлений, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса:

111 – государственная измена;

частью 1 статьи 258-3 — содействие деятельности террористических организаций.

Следствие считает, что Петр Порошенко своими действиями поставил Украину в энергетическую зависимость от России и подконтрольных ей главарей псевдореспублик, так называемых ДНР и ЛНР.

Как сообщили следователи, в основу подозрения легли показания свидетелей, заключения судебных экспертиз, аудиофайлы, документы и другие доказательства.

— В своей совокупности они свидетельствуют, что Петр Порошенко, будучи на должности президента, использовал предоставленные ему полномочия и инструменты влияния, чтобы контракты с ЮАР на поставку угля были расторгнуты. А затем по требованию представителей РФ организовал подписание от имени Украины контрактов на поставку угля с неподконтрольных территорий, — сообщил начальник управления Главного следственного управления СБУ Анатолий Булич.

Следствие убеждено, что подобные действия помогли России и террористическим организациям в подрывной деятельности против Украины. Это считается одной из форм государственной измены.

Что говорят адвокаты Порошенко

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что объявление подозрения – незаконное и не имеет никаких правовых оснований. Он также обратил внимание на то, что подозрение подписывала не экстренно ушедшая в отпуск генеральный прокурор Ирина Венедиктова, а ее заместитель Симоненко.

– У нас есть копия. Это сообщение о подозрении по статьям, предусматривающим госизмену и содействие террористической организации, в адрес пятого президента Петра Порошенко. Но совершенно незаконное. Оно будет иметь самые серьезные последствия для того, кто его подписал, и для того, кто пытается его реализовать, – подчеркнул адвокат.

Где сейчас находится сам Порошенко

Лидер партии Европейская солидарность сейчас находится за границей. 18 декабря он улетел в Турцию, где встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем.

А 20-22 декабря Петр Порошенко по приглашению руководства Сената Республики Польша примет участие в международной конференции Россия – Украина – НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге. Также у него запланированы двусторонние встречи.

В Европейской солидарности заверили, что Петр Порошенко вернется в Украину, но согласно своему графику.

Кто еще фигурирует в “угольном деле”

В Государственном бюро расследований сообщили, что в сентябре-ноябре этого года в рамках этого же открытого уголовного производства уже сообщили о подозрении одному из действующих народных депутатов и бывшему министру энергетики.

Речь идет о Викторе Медведчуке, народном депутате из фракции Оппозиционная платформа – За жизнь, и Владимире Демчишине, который был министром энергетики и угольной промышленности в течение 2014-2016 годов.

В ГБР отметили, что они подозреваются в покупке за государственные средства у ОРДЛО угля. По мнению следствия, то, что фигуранты дела поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от России и террористических организаций, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах и предоставило РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины.

8 декабря суд дал разрешение на задержание экс-министра Демчишина и его содержание под стражей. Подозрение ему присылали тремя способами, еще четыре раза его вызывали на допрос в ГБР, но он не явился.

По данным пограничников, по состоянию на конец ноября Владимир Демчишин находился за пределами Украины.

А вот Виктору Медведчуку еще в мае этого года вручили первое подозрение в государственной измене и разграблении национальных ценностей в оккупированном Крыму. В рамках этого дела он находится под личным обязательством до 31 декабря.

Но уже в начале октября следователи заявили о новом уголовном деле против Медведчука, которое касается незаконной поставки угля из ОРДЛО. Ему сообщили о подозрении в государственной измене и содействии террористической деятельности. По второму делу нардеп остается под домашним арестом.

Какое наказание грозит фигурантам дела

Как сообщили в ГБР, сейчас так называемое угольное дело расследуется в рамках нескольких статей Уголовного кодекса:

частей 1 и 3 статьи 258-5 – финансирование терроризма;

части 1 статьи 111 – государственная измена;

части 1 статьи 258-3 – содействие деятельности террористической организации.

Вышеупомянутые статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Фото: Европейская солидарность