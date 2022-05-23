Травень, 23 в 15:49

Затриманий Службою безпеки України Віктор Медведчук співпрацює зі слідством та вже надав дуже важливі свідчення у відкритих проти нього справах.

Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону голова СБУ Іван Баканов.

Йдеться про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу в 2014-2015 роках (закупівлю його в терористичних формувань “ЛНР/ДНР”) та про виведення з державної у приватну власність частини нафтопродуктопроводу Самара – Західний напрямок.

Зараз дивляться

– Наразі Медведчук співпрацює зі слідством, і ми вітаємо готовність розповісти про деталі справ, в яких його звинувачують. І хоча в цьому випадку йдеться про події 2014-2015 років, саме сьогодні ми можемо повною мірою оцінити їхній вплив на економіку та безпеку нашої держави. Адже саме тоді закладався фундамент сьогоднішніх подій. Нинішня війна – це прямий наслідок політики РФ, яка будь-що намагалася зберегти свій вплив на Україну. А вищі посадові особи нашої держави, на жаль, у той чи інший спосіб допомагали цьому… Це питання не лише юридичної відповідальності, але і моральної, – заявив Баканов.

Очільник СБУ нагадав, що ще рік тому Медведчук називав усі підозри необґрунтованими, проте зараз його риторика змінилася, і тепер кум Путіна сам розповідає про деталі схем.

Відповідаючи на запитання, як нова інформація вплине на розслідування, Баканов наголосив, що Медведчук фактично підтвердив ті докази, які зібрала СБУ, та озвучені спецслужбою версії. Саме на підставі цих доказів і версій було оголошено підозри як Медведчуку, так і п’ятому президенту України Петрові Порошенку.

Йдеться про підозру в державній зраді та у фінансуванні тероризму.

– І тут Медведчук надав надважливі, на нашу думку, свідчення, сказав багато цікавого, особливо про роль колишнього президента України Петра Порошенка… Він у першу чергу підтверджує, що Порошенко використовував зв’язки Медведчука з керівництвом РФ, щоб організувати певні бізнесові схеми. І вони були точно не в інтересах України, – наголосив Баканов.

Він додав, що реалізації нелегальних схем сприяли різні високопосадовці того періоду – від міністрів до голови Національного банку.

– Він (Медведчук. – Ред.) надає важливу інформацію для продовження слідства у вугільній і так званій трубній справах. Він підтверджує роль Порошенка в обох справах, і зазначає, що роль Порошенка в них є однією з ключових, – заявив Баканов, відповідаючи на запитання, чи означає все це, що Медведчук дає свідчення проти Порошенка.

Голова СБУ поінформував, що зараз триває робота як із Медведчуком, так і іншими підозрюваними. Але крапку в цій справі повинен поставити суд.

– Ми впевнено просуваємося разом зі слідством у розслідуванні цих вкрай резонансних справ. І я вважаю, що ми зможемо довести їх до логічного завершення, бо закон повинен працювати безвідносно прізвищ і посад, – повідомив Баканов.

Раніше сьогодні в СБУ поінформували, що Віктор Медведчук дав свідчення у справі щодо схеми виведення з держвласності частини магістрального нафтопроводу Самара – Західний напрямок для подальшого прокачування через нього дизельного палива. Медведчук наполягає, що до схеми причетний п’ятий президент України Петро Порошенко.

Крім того, кум Путіна розповів деталі налагодження у 2014-2015 роках схеми закупівлі вугілля для України на тимчасово окупованих територіях Донбасу.