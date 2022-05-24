Травень, 24 в 17:45

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів подробиці вчорашньої зустрічі країн світу у форматі Рамштайн-2 та анонсував “приємні сюрпризи” для української армії.

Деталі очільник Міноборони оприлюднив на своїй Facebook-сторінці. Резніков нагадав, що це була вже друга зустріч керівників оборонних відомств країн світу.

Міністр зазначив, що на зустрічі було оголошено про нові способи підтримки України, які можуть змінити правила гри у розв’язаній Росією повномасштабній війні.

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– “Рамштайн” стає справжньою коаліцією вільного світу на підтримку України. Тішить, що кількість країн-учасниць збільшується, серед континентів не представлена тільки Антарктида… З оптимізмом можу повторити оцінку, яку дав великий друг України – міністр Ллойд Остін (голова Пентагону, – Ред.): на зустрічі країни оголосили про нові способи підтримки, які можуть стати game changing у цій війні, – розповів Резніков.

Він уточнив, що під час переговорів поінформував партнерів про ситуацію на фронті в Україні та зміни, які відбулися з моменту попередньої зустрічі на авіабазі Рамштайн. Українська сторона, зокрема, констатувала прогрес у постачанні 155-мм артилерії, а також окреслила першочергові потреби Збройних сил України.

За словами Резнікова, одним із ключових слів на зустрічі було “coordination” (“координація”).

Міністр підтвердив надання Україні протикорабельних ракет Harpoon, та анонсував інші “приємні сюрпризи”, не озвучуючи деталей.

– Серед іншого, ми вже отримали підтвердження щодо посилення нашої берегової оборони. Зокрема, мова йде про пускові установки і протикорабельні ракети Harpoon. Рішення було знайдено завдяки об’єднанню зусиль декількох наших країн-партнерів. Також йшлося і про інші приємні сюрпризи, які посилять потужність української армії, і будуть неприємними для ворога. Але про це – згодом, – наголосив він.

Резніков додав, що минулого тижня провів змістовну розмову з міністром оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, під час якої обговорювалося надання Україні бронемашин Гепард.

Очільник Міноборони Україні уточнив, що наступна зустріч у форматі Рамштайн відбудеться вже у червні. І українська сторона на ній прозвітує про результати застосування наданої партнерами зброї.

– Розраховую, що на наступній зустрічі у червні зможу доповісти колегам про результати застосування зброї, про яку йшла мова на зустрічі 23 травня… Ми сповнені оптимізму, зокрема, через лідерство США, яке вже втілене в законі про лендліз та масштабах допомоги… Усі учасники зустрічі висловили непохитну підтримку Україні у війні з Росією і висловили захоплення героїзмом та професіоналізмом наших Збройних сил, стійкістю всього українського народу, – зазначив Резніков.

Як відомо, перша зустріч міністрів оборони 40 країн світу відбулася 26 квітня на американській авіабазі Рамштайн, що знаходиться в Німеччині.

А друга зустріч міністрів – напередодні, 23 травня, в онлайн форматі. На цих переговорах головував міністр оборони США Ллойд Остін. Участь у переговорах 23 травня підтвердили понад 40 країн світу.

Перед другою зустріччю президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна очікує на поставки сучасних реактивних систем залпового вогню (MLRS).

Варто зазначити, що за підсумками першої зустрічі на базі Рамштайн було створено консультативну групу з питань оборони України. Вона діє на постійній основі.

Джерело: Олексій Резніков