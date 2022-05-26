Май, 26 в 2:23

В результате стрельбы в Холодногорском районе Харькова погибли три мужчины, один из них был одет в военную форму.

Об этом сообщила полиция Харьковской области, а также местные издания.

– 25 мая в 20:50 в дежурную часть ГУНП в Харьковской области поступила информация, что в Холодногорском районе города Харькова неизвестный стреляет из автомата. На задержание злоумышленника оперативно были направлены полицейские полки полиции особого назначения, управления уголовного розыска, территориального подразделения. При задержании правонарушитель был обезврежен, — говорится в сообщении полиции.

В полиции не сообщили, кем были погибшие мужчины.

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Издание Суспільне сообщило, что один из погибших одет в военную форму, его нашли в расстрелянном микроавтобусе на пассажирском сиденье. Второй убитый – человек в штатском. Аналогичную информацию сообщают и местные СМИ Харькова.

– На место происшествия прибыли руководство главка, работают две следственно-оперативные группы, криминалистическая лаборатория. Собираются вещественные доказательства, направленные на экспертное исследование. Устанавливаются обстоятельства происшествия, личности участников перестрелки, — сообщили в полиции Харьковщины.

Правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 115 (убийство) УК Украины.

Источники: Полиция Харьковской области, Суспільне Харків, Newsroom.kh.ua