Правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 115 (убивство) КК України.
Джерела: Поліція Харківської області, Суспільне Харків, Newsroom.kh.ua
В результаті стрілянини в Холодногірському районі Харкова загинули троє чоловіків, один з них був одягнений у військову форму.
Про це 25 травня повідомила поліція Харківської області, а також місцеві ЗМІ.
– 25 травня о 20:50 до чергової частини ГУНП в Харківській області надійшла інформація, що в Холодногірському районі міста Харкова невідомий стріляє з автомата. На затримання зловмисника оперативно були направлені поліцейські полку поліції особливого призначення, управління карного розшуку, територіального підрозділу. Під час затримання правопорушник був знешкоджений, – йдеться у повідомленні.
У поліції не повідомили, ким були загиблі чоловіки.
Видання Суспільне повідомило, що один із загиблих вдягнений у військову форму, його знайшли у розстріляному мікроавтобусі на пасажирському сидінні. Другий вбитий — чоловік у цивільному. Аналогічну інформацію повідомили й місцеві ЗМІ Харкова.
– На місце події прибули керівництво главку, працюють дві слідчо-оперативні групи, криміналістична лабораторія. Збираються речові докази, які будуть направлені на експертне дослідження. Встановлюються обставини події, особи учасників перестрілки, – повідомили у поліції Харківщини.
Правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 115 (убивство) КК України.
Джерела: Поліція Харківської області, Суспільне Харків, Newsroom.kh.ua