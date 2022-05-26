Травень, 26 в 2:23

В результаті стрілянини в Холодногірському районі Харкова загинули троє чоловіків, один з них був одягнений у військову форму.

Про це 25 травня повідомила поліція Харківської області, а також місцеві ЗМІ.

– 25 травня о 20:50 до чергової частини ГУНП в Харківській області надійшла інформація, що в Холодногірському районі міста Харкова невідомий стріляє з автомата. На затримання зловмисника оперативно були направлені поліцейські полку поліції особливого призначення, управління карного розшуку, територіального підрозділу. Під час затримання правопорушник був знешкоджений, – йдеться у повідомленні.

У поліції не повідомили, ким були загиблі чоловіки.

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Видання Суспільне повідомило, що один із загиблих вдягнений у військову форму, його знайшли у розстріляному мікроавтобусі на пасажирському сидінні. Другий вбитий — чоловік у цивільному. Аналогічну інформацію повідомили й місцеві ЗМІ Харкова.