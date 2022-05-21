Май, 20 в 22:49

Президент Владимир Зеленский предложил странам-партнерам Украины возмещать ущерб и выплачивать компенсации из тех средств, которые были арестованы вне России.

С таким предложением он выступил в вечернем обращении за 20 мая.

– Сегодня мое обращение шире, чем обычно. И посвящено это обращение предмету, над которым будем работать вместе в ближайшее время. А именно – компенсации всех убытков, которые Россия своей агрессией нанесла Украине, — начал президент.

Украинский лидер считает, что те ракетные удары, смерти и бомбардировки украинских городов и сел, которые Россия производит с 24 февраля, должны быть компенсированы.

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– Мы работаем над тем, чтобы Россия так или иначе компенсировала все, что она уничтожила в Украине. Каждый сожженный дом. Каждую разрушенную школу, разрушенную больницу. Каждый взорванный дом культуры и объект инфраструктуры. Каждое уничтоженное предприятие. Каждый остановленный бизнес, каждая потерянная гривна – людьми, предприятиями, общинами и государством. Российские деньги в качестве компенсации должны дойти до каждого человека, семьи, бизнеса, пострадавших, — считает Владимир Зеленский.

При этом он уверен, что российское государство никогда не признает даже того, что оно является агрессором, но его признание и не нужно.

— Мы предлагаем государствам-партнерам законным способом признать то, что Россия должна понести материальную ответственность за совершенные ею преступления. Это важно не только в контексте этой войны, развязанной Россией. Но и в контексте любых других агрессивных действий будь то России или любого другого потенциального агрессора. Зло должно получить ответ и знать, что будет наказано, – настаивает украинский президент.

Владимир Зеленский предложил государствам-партнерам Украины подписать многосторонний договор и создать механизм, благодаря которому каждый пострадавший от действий России сможет получить компенсацию всех потерь.

— На основе такого договора российские средства и имущество, находящиеся в юрисдикциях государств-партнеров, должны быть арестованы или заморожены, а затем конфискованы и направлены в специально созданный фонд, из которого все пострадавшие от российской агрессии смогут получить соответствующую компенсацию, — полагает глава украинского государства.

По словам президента Украины, это будет справедливым шагом, который ощутит Российская Федерация.

Он предложил партнерам Украины стать учредителями фонда, а также участниками специальной международной комиссии, рассматривающей иски, то есть обращения как физических, так и юридических лиц.

– Понятно, что выполнение этой задачи не будет простым. Но на самом деле уже началась дискуссия о необходимости такой компенсации за счет российских активов. Мир уже об этом говорит. Так что должны сделать. И начинаем такой специальный диалог с нашими партнерами, – сказал президент Украины.

Владимир Зеленский заявил, что успел обсудить это во время встречи с представителями ирландского парламента, посетившими 20 мая Украину.

Президент Украины поблагодарил всех, кто продолжает борьбу за Украину, и особо выделил спасателей в Энергодаре, которые сегодня вышли на протест.

Кроме того, глава украинского государства подписал 20 мая очередной указ о награждении защитников Украины. Так, 202 военнослужащих ВСУ получили государственные награды.