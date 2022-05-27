Травень, 27 в 17:47

Російські окупанти завдали економіці України понад $105 млрд збитків через руйнування будівель та інфраструктури під час масштабних обстрілів.

Такі дані станом на 25 травня оприлюднила Київська школа економіки (KSE). Аналітичний підрозділ KSE здійснює аналіз та підрахунок завданих під час війни збитків у рамках проєкту Росія заплатить.

Згідно з підрахунками аналітиків, лише протягом останнього тижня втрати економіки України зросли на понад $8 млрд через руйнування та пошкодження військами РФ цивільної (житловий фонд, підприємства) та військової інфраструктури. Ця сума враховує і втрати, завдані українському рітейлу (торговим точкам).

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– Загальна сума прямих збитків економіки України від пошкодження та руйнування житлових і нежитлових будівель та інфраструктури вже перевищує $105,5 млрд або понад 3,1 трлн грн, – зазначається в повідомленні.

Протягом тижня збитки через руйнування житлових будинків зросли ще на $5,5 млрд. А загальна сума завданої житловому фонду України шкоди становить $39,3 млрд (станом на 25 травня).

Найбільше руйнувань зазнали Маріуполь, Харків, Чернігів, Сєвєродонецьк та Лисичанськ. За час повномасштабної війни в Україні було зруйновано, пошкоджено чи втрачено понад 44 млн кв. м житла.

Постраждали через російське вторгнення й українські підприємства: сума прямих задокументованих збитків становить $11,3 млрд (лише за останній тиждень вона зросла на $591 млн).

– Від початку війни Росії проти України пошкоджено чи зруйновано щонайменше 227 підприємств, заводів та фабрик, – уточнили в KSE.

На поточному тижні на $103 млн зросли збитки, завдані закладам освіти (загальна сума досягла $1,5 млрд). Крім того, за час повномасштабної війни зруйновано понад 640 медичних закладів в Україні: сума збитків перевищує $1,1 млрд і зросла за тиждень на $45 млн.

Збитки від втрати, пошкодження чи знищення легкових автомобілів становлять майже $1,6 млрд (йдеться про майже 105 тис. авто).

Загалом з 24 лютого російські війська пошкодили, зруйнували чи захопили щонайменше 23,8 тис. км доріг, 6,3 тис. залізничних колій, 41 залізничний міст, 643 медзаклади, 1 123 заклади освіти, 621 дитсадок, 192 культурні споруди, 115 релігійних споруд, 178 складів, 99 адміністративних будівель, 28 нафтобаз, 19 торгових центрів (дані наведені станом на 25 травня).

Загальні втрати української економіки через війну, за оцінками Мінекономіки та KSE, становлять від $564 млрд до $600 млрд. Окрім знищення інфраструктури, ця сума враховує зниження ВВП, припинення інвестицій, відтік робочої сили, додаткові витрати на оборону та соцпідтримку тощо.

Тим часом міністр фінансів РФ Антон Силуанов сьогодні заявив, що війна в Україні вимагає “величезних ресурсів”. Загальну суму він не озвучив. Водночас Силуанов повідомив, що на підтримку економіки РФ цього року довелося спрямувати 8 трлн рублів, а на виплату пенсій у 2022 році – 600 млрд рублів.

Раніше повідомлялося, що збитки інфраструктури лише одного села Мощун на Київщині становлять майже 1,1 млрд грн (або $37,3 млн).

На початку травня президент Володимир Зеленський оцінив відновлення України у понад $600 млрд. Глава держави наголосив, що Росії доведеться виплачувати репарації.

Зеленський запропонував країнам-партнерам України виплачувати компенсації коштами РФ.

Джерело: KSE, Російська служба ВВС

Фото: KSE, Генеральний штаб ЗСУ