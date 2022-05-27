Май, 27 в 13:42

Страна-агрессор Россия использует в полномасштабной войне против Украины тяжелое неядерное оружие. А потому пришло время предоставить нашему государству реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Об этом написал в своем Twitter-аккаунте советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он обнародовал видео, на котором зафиксирован момент использования войсками РФ тяжелой огнеметной системы Солнцепек. Это оружие используется для уничтожения легкой бронированной техники, живой силы, а также разрушения фортификационных зданий путем мощного взрыва.

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Как отметил Подоляк, российские захватчики, используя подобное оружие, “заставляют людей гореть заживо”.

– На видео – работа российской огнеметной системы Солнцепек. Некоторые партнеры сомневаются, давать ли необходимое оружие, боясь эскалации. Эскалации?! РФ уже применяет самое тяжелое неядерное оружие против украинцев, заставляя людей гореть заживо. Может, пора дать ответ нелюдям и передать Украине РСЗО? – подчеркнул Подоляк.

На відео – робота ???????? вогнеметної системи «Солнцепек». Деякі партнери вагаються, чи давати необхідну зброю, боячись ескалації. Ескалації?! Рф уже застосовує найважчу неядерну зброю проти українців, змушуючи людей горіти живцем. Може, час дати відповідь нелюдам і передати ???????? РСЗВ? pic.twitter.com/cMhJYRSMtC — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 27, 2022

Следует отметить, что президент Украины Владимир Зеленский ранее также призывал страны-партнеры передать нашему государству современные реактивные системы залпового огня (MLRS-системы).

О том, что Украине необходимо оружие, которое позволит поражать врага на большом расстоянии, заявлял и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

По данным западных СМИ, Белый дом намерен одобрить поставки Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) большой дальности, поскольку это является главным запросом Киева.