Май, 26 в 14:35

Украине необходимо вооружение, которое позволит поражать российские войска на большом расстоянии.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Он поблагодарил за уже предоставленную международную военную помощь для Украины, но в то же время подчеркнул, что медлить с предоставлением нашему государству вооружения большой дальности нельзя.

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– В то же время, мы очень нуждаемся в образцах вооружения, которые позволят поражать противника на большом расстоянии. И с этим нельзя медлить, ведь цена задержки измеряется жизнями людей, защитивших мир от рашизма, — подчеркнул Залужный.

Он добавил, что украинским военным тяжело, но они мужественно защищают свое государство, а помогает в этом западное вооружение.

– Нам очень тяжело, но мы стоим. Мы боремся за каждый участок фронта, за каждый населенный пункт. Выбивать врага с нашей земли нам помогает западное вооружение и техника, – сообщил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ также обнародовал видео применения украинскими воинами новых гаубиц на фронте – на передовых позициях. Речь идет об американских гаубицах М777.

Украинские защитники рассказали, что это оружие является более точным и проще в использовании. Военнослужащие подчеркивают, что артиллерия и ракетные войска являются главным средством огневого поражения вражеских позиций.

Как известно, 23 мая в онлайн-формате состоялась встреча министров обороны более 40 стран мира относительно военной помощи Украине (Рамштайн-2). По итогам переговоров Дания согласилась предоставить Украине противокорабельные ракеты Harpoon, а Чехия предоставляет боевые вертолеты, танки и ракетные системы.

Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал и другие “приятные сюрпризы” для украинской армии, однако подробностей не озвучил.

Перед встречей президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает поставок современных реактивных систем залпового огня (MLRS).

Источник: Валерий Залужный

Фото: Генеральный штаб ВСУ