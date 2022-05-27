Травень, 27 в 13:42

Країна-агресор Росія використовує у повномасштабній війні проти України найважчу неядерну зброю. А тому настав час надати нашій державі реактивні системи залпового вогню (РСЗВ).

Про це написав у своєму Twitter-акаунті радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він оприлюднив відео, на якому зафіксовано момент використання військами РФ важкої вогнеметної системи Сонцепек. Ця зброя використовується для знищення легкої броньованої техніки, живої сили, а також для руйнування фортифікаційних будівель шляхом потужного вибуху.

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Як зазначив Подоляк, російські загарбники, використовуючи подібну зброю, “змушують людей горіти живцем”.

– На відео – робота російської вогнеметної системи Солнцепек. Деякі партнери вагаються, чи давати необхідну зброю, боячись ескалації. Ескалації?! РФ уже застосовує найважчу неядерну зброю проти українців, змушуючи людей горіти живцем. Може, час дати відповідь нелюдам і передати Україні РСЗВ? – наголосив Подоляк.

На відео – робота ???????? вогнеметної системи «Солнцепек». Деякі партнери вагаються, чи давати необхідну зброю, боячись ескалації. Ескалації?! Рф уже застосовує найважчу неядерну зброю проти українців, змушуючи людей горіти живцем. Може, час дати відповідь нелюдам і передати ???????? РСЗВ? pic.twitter.com/cMhJYRSMtC — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 27, 2022

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський раніше також закликав країни-партнери передати нашій державі сучасні реактивні системи залпового вогню (MLRS-системи).

Про те, що Україні потрібна зброя, яка дозволить вражати ворога на великій відстані, заявляв і головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний.

За даними західних ЗМІ, Білий дім має намір схвалити постачання Україні реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) великої дальності, оскільки це є головним запитом Києва.