Июнь, 02 в 9:42

На временно захваченных территориях Херсонской области российские оккупанты испытывают проблемы с логистическим обеспечением, а потому пытаются наняться на сбор клубники к местным жителям.

Об этом проинформировали в пресс-центре Оперативного командования Юг.

Отмечается, что оккупанты готовы группами наниматься на сбор клубники. Свои “услуги” путинские солдаты оценивают в 50 грн в час.

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– В Херсонской области рашистские оккупанты, испытывая недостаток логистического обеспечения, приходят к местным жителям и пытаются наняться на сбор клубники. Военные знаменитой “второй армии мира”, как гастарбайтеры, готовы группами складывать оружие кучами и собирать клубнику. Предлагают свои услуги по 50 грн (не рублей) в час, — отметили в ОК Юг.

Местные жители сообщают, что оккупанты “ведут себя нормально, работают хорошо”.

За 50 грн в час: в Херсонской области оккупанты нанимаются на сбор клубники / 3 фотографии

Накануне в Минобороны Украины проинформировали, что в Херсонской области украинская армия достигла частичного успеха благодаря контрнаступлению. Так, от российской оккупации удалось освободить более 20 населенных пунктов.

В то же время ситуация в регионе остается сложной, российские оккупанты отключили мобильную связь и интернет.

По информации украинской разведки, войска РФ занимаются перегруппировкой в Херсонской области и в оккупированных районах Запорожской области, что свидетельствует об их намерении закрепиться на этих территориях. Оккупанты строят третью линию обороны на захваченных территориях.

Источник: ОК Юг

Фото: ОК Юг