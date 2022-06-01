На Херсонщине ВСУ достигли частичного успеха — Минобороны Украины

Июнь, 01 в 18:23

В Херсонской области украинские военные достигли частичного успеха благодаря контрнаступлению.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

По его словам, в этом регионе враг пытается удержать позиции, которые занял ранее.

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— В частности, по нашей информации, он уже оборудует вторую и третью линию обороны. Есть частичный успех на Херсонщине, которого нам удалось достичь отдельными успешными контрнаступающими действиями определенных подразделений ВСУ, — отметил Мотузяник.

Он добавил, что ситуация все еще сложная. Кроме того, российские оккупанты отключили мобильную связь и интернет.