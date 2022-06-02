Червень, 02 в 9:42

На тимчасово захоплених територіях Херсонської області російські окупанти відчувають проблеми з логістичним забезпеченням, а тому намагаються найнятися на збір полуниці до місцевих мешканців.

Про це поінформували в пресцентрі Оперативного командування Південь.

Зазначається, що окупанти готові групами найматися на збір полуниці. Свої “послуги” путінські солдати оцінюють у 50 грн за годину.

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– На Херсонщині рашистські окупанти, потерпаючи від нестачі логістичного забезпечення, приходять до місцевих жителів і намагаються найнятися на збір полуниці. Військовики славнозвісної “другої армії світу”, мов гастарбайтери, готові групами складати зброю купами і збирати полуницю. Пропонують свої послуги по 50 грн (не рублів) за годину, – зазначили в ОК Південь.

Місцеві жителі повідомляють, що окупанти “поводяться нормально, працюють добре”.

За 50 грн за годину: на Херсонщині окупанти наймаються на збір полуниці / 3 фотографии

Напередодні в Міноборони України поінформували, що на Херсонщині українська армія досягла часткового успіху завдяки контрнаступу. Так, від російської окупації вдалося звільнити понад 20 населених пунктів.

Водночас ситуація в регіоні залишається складною, російські окупанти вимкнули мобільний зв’язок та інтернет.

За інформацією української розвідки, війська РФ займаються перегрупуванням на Херсонщині та в окупованих районах Запорізької області, що свідчить про їхній намір закріпитися на цих територіях. Окупанти будують третю лінію оборони на захоплених територіях.

Джерело: ОК Південь

Фото: ОК Південь