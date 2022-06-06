Июнь, 06 в 15:37

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции нейтрализовали в Черниговской области преступную ячейку, члены которой готовились помочь российским войскам в случае их повторного вторжения на территорию региона.

Как проинформировали в пресс-службе СБУ, в состав преступной группировки вошли трое представителей криминальных кругов, завербованных спецслужбами РФ для подрывной деятельности.

У злоумышленников обнаружили целый арсенал оружия, в том числе российского производства. По данным спецслужбы, они планировали помочь “прорыву” российских диверсантов в Украину.

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– Злоумышленники оборудовали тайники с оружием для вражеских ДРГ (диверсионно-разведывательных групп, — Ред.), планировавших “прорыв” в Украину с территории РФ. У них обнаружено оружие и оборудование российского спецназа, — подчеркивается в сообщении.

Среди прочего, СБУ изъяла следующие образцы вооружения российского производства: снайперские винтовки Винторез, реактивная противотанковая граната РПГ-18 Муха, автоматы бесшумной стрельбы Вал.

Кроме того, в ходе обысков обнаружены: приборы ночного видения; оптические прицелы; снайперская винтовка Драгунова с глушителем; патроны к стрелковому оружию; боевые осколочные гранаты.

В Черниговской области разоблачили лиц с арсеналом оружия, которые готовились помочь российским ДРГ / 4 фотографии

Оружие злоумышленники хранили в тайниках на территории своих домовладений, а также в гаражах вблизи Чернигова.

Все участники группировки задержаны. Им планируют сообщить о подозрении и избрать меру пресечения в виде ареста.

Сейчас проходят следственные действия по выявлению других лиц, причастных к организации диверсий.

На днях в Госпогранслужбе Украины проинформировали, что у границы с Черниговской и Сумской областями не наблюдается скопление войск РФ, достаточное для повторного вторжения.