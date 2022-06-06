В Черниговской области разоблачили лиц с арсеналом оружия, которые готовились помочь российским ДРГ
Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции нейтрализовали в Черниговской области преступную ячейку, члены которой готовились помочь российским войскам в случае их повторного вторжения на территорию региона.
Как проинформировали в пресс-службе СБУ, в состав преступной группировки вошли трое представителей криминальных кругов, завербованных спецслужбами РФ для подрывной деятельности.
У злоумышленников обнаружили целый арсенал оружия, в том числе российского производства. По данным спецслужбы, они планировали помочь “прорыву” российских диверсантов в Украину.
– Злоумышленники оборудовали тайники с оружием для вражеских ДРГ (диверсионно-разведывательных групп, — Ред.), планировавших “прорыв” в Украину с территории РФ. У них обнаружено оружие и оборудование российского спецназа, — подчеркивается в сообщении.
Среди прочего, СБУ изъяла следующие образцы вооружения российского производства: снайперские винтовки Винторез, реактивная противотанковая граната РПГ-18 Муха, автоматы бесшумной стрельбы Вал.
Кроме того, в ходе обысков обнаружены: приборы ночного видения; оптические прицелы; снайперская винтовка Драгунова с глушителем; патроны к стрелковому оружию; боевые осколочные гранаты.
Оружие злоумышленники хранили в тайниках на территории своих домовладений, а также в гаражах вблизи Чернигова.
Все участники группировки задержаны. Им планируют сообщить о подозрении и избрать меру пресечения в виде ареста.
Сейчас проходят следственные действия по выявлению других лиц, причастных к организации диверсий.
На днях в Госпогранслужбе Украины проинформировали, что у границы с Черниговской и Сумской областями не наблюдается скопление войск РФ, достаточное для повторного вторжения.