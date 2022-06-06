Червень, 06 в 15:37

Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції нейтралізували на Чернігівщині злочинний осередок, члени якого готувалися допомогти російським військам у разі їх повторного вторгнення на територію регіону.

Як поінформували в пресслужбі СБУ, до складу злочинного угруповання увійшли троє представників кримінальних кіл, завербованих спецслужбами РФ для підривної діяльності.

У зловмисників виявили цілий арсенал зброї, зокрема російського виробництва. За даними спецслужби, вони планували допомогти “прориву” російських диверсантів в Україну.

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– Зловмисники обладнали схованки зі зброєю для ворожих ДРГ (диверсійно-розвідувальних груп, – Ред.), які планували “прорив” в Україну з території РФ. У них виявлено зброю та обладнання російського спецназу, – наголошується в повідомленні.

Серед іншого, СБУ вилучила такі зразки озброєння російського виробництва: снайперські гвинтівки Вінторєз, реактивна протитанкова граната РПГ-18 Муха, автомати безшумної стрільби Вал.

Крім того, під час обшуків виявлено: прилади нічного бачення; оптичні приціли; снайперську гвинтівку Драгунова з глушником; набої до стрілецької зброї; бойові осколкові гранати.

На Чернігівщині викрили осіб з арсеналом зброї, які готувалися допомогти російським ДРГ / 4 фотографии

Зброю зловмисники зберігали в схронах на території своїх домоволодінь, а також у гаражах поблизу Чернігова.

Всі учасники угруповання затримані. Їм планують повідомити про підозру та обрати запобіжний захід у вигляді арешту.

Зараз проходять слідчі дії для виявлення інших осіб, причетних до організації диверсій.

Днями в Держприкордонслужбі України поінформували, що біля кордону з Чернігівською та Сумською областями не спостерігається скупчення військ РФ, достатнє для повторного вторгнення.