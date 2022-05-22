Полная русификация: РФ хочет перевести обучение в школах Мариуполя на свои стандарты

Май, 22 в 18:35

Оккупанты планируют с 1 сентября полностью русифицировать обучение в школах Мариуполя. В рамках так называемой адаптации к российской программе речь идет о преподавании только трех предметов: русского языка и литературы, истории РФ и математики.

Как сообщает омбудсмен Людмила Денисова, россияне собирают местных педагогов, принуждая их к сотрудничеству.

А тем, кто не согласен, угрожают – от “фильтрационных лагерей” до ограничения “гуманитарной помощи”.

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Денисова отмечает, что привлечение детей к обучению вблизи зоны боевых действий несет угрозу их жизни и является прямым нарушением статьи 38 Конвенцией ООН о правах ребенка.

Она также напомнила о еще одной статье этого документа (ст. 29), в которой четко сказано, что образование ребенка должно быть направлено на воспитание уважения к родителям, его культурной самобытности, языку и национальным ценностям страны, в которой он проживает, страны его происхождения.

На начало мая в Украине около 1 тыс. школ находились на территориях, временно контролируемых российскими захватчиками.

Согласно данным МОН, там остается около 10-11 тыс. преподавателей.