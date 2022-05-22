Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Полная русификация: РФ хочет перевести обучение в школах Мариуполя на свои стандарты

Валентина Летяк, редактор ленты
Полная русификация: РФ хочет перевести обучение в школах Мариуполя на свои стандарты
Фото: Pexels

Оккупанты планируют с 1 сентября полностью русифицировать обучение в школах Мариуполя. В рамках так называемой адаптации к российской программе речь идет о преподавании только трех предметов: русского языка и литературы, истории РФ и математики.

Как сообщает омбудсмен Людмила Денисова, россияне собирают местных педагогов, принуждая их к сотрудничеству.

А тем, кто не согласен, угрожают – от “фильтрационных лагерей” до ограничения “гуманитарной помощи”.

Сейчас смотрят

Денисова отмечает, что привлечение детей к обучению вблизи зоны боевых действий несет угрозу их жизни и является прямым нарушением статьи 38 Конвенцией ООН о правах ребенка.

Она также напомнила о еще одной статье этого документа (ст. 29), в которой четко сказано, что образование ребенка должно быть направлено на воспитание уважения к родителям, его культурной самобытности, языку и национальным ценностям страны, в которой он проживает, страны его происхождения.

На начало мая в Украине около 1 тыс. школ находились на территориях, временно контролируемых российскими захватчиками.

Согласно данным МОН, там остается около 10-11 тыс. преподавателей.

Читайте
Окончание учебного процесса 2022: когда дети уйдут на летние каникулы

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка