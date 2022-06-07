Червень, 07 в 16:00

Окупанти намагаються примусити школи в тимчасово захопленому місті Херсон перевести навчання з 1 вересня на російські освітні програми.

Про це поінформували в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією розвідки, так звана окупаційна “адміністрація” Херсона зібрала директорів шкіл, де й висунула вимогу здійснювати навчання з 1 вересня за російськими програмами.

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– З близько 60 присутніх директорів шкіл пропозицію прийняли лише двоє. Відповідно, їм доручено провести збори своїх педколективів та змусити підлеглих переоформитися за російським законодавством, уклавши договори з окупаційною адміністрацією, – зазначається в повідомленні.

На аналогічні збори окупанти скликали й працівників місцевої дирекції залізничних перевезень компанії Укрзалізниця. Людям повідомили, що гроші виплачуватимуть лише тим, хто погодиться на співпрацю з рашистами. Водночас розмір таких виплат вдвічі менший, ніж зарплати в Укрзалізниці.

За інформацією розвідки, це пов’язано з тим, що в колаборантів з окупаційної “адміністрації” Херсона немає достатньо коштів для забезпечення життєдіяльності міста. І їх надходження найближчим часом не планується.

У Херсоні рашисти продовжують продаж sim-карт російських мобільних операторів. При цьому продавці фотографують сторінки паспорта українців.

– Наразі спостерігається суттєвий дефіцит карт на ринку мобільних послуг. Під час продажу sim-карт продавці фотографують першу та другу сторінку паспорта громадян України, – уточнили в розвідці.

Окупанти намагаються взяти під контроль телекомунікаційні послуги в окупованому місті. Для цього вони завершують з’єднання мереж тимчасово захопленої частини Херсонської області та РФ через окупований Крим.

У Херсоні немає доступу до частини українських інтернет-ресурсів та послуг онлайн-банкінгу. А телекомунікаційне обладнання операторів Kyivstar і Vodafone налаштовано на роботу через РФ.

Раніше повідомлялося, що рашисти планують з 1 вересня повністю русифікувати навчання у школах зруйнованого та окупованого Маріуполя. Окупанти продовжили навчальний рік у місті до 1 вересня, позбавляючи дітей літніх канікул.

Станом на початок травня повідомлялося, що в Україні близько 1 тис. шкіл перебувало на тимчасово захоплених військами РФ територіях.

Джерело: ГУР Міноборони України