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Факты / Украина

На картах от Яндекса пропали государственные границы

Анастасия Гевко, редактор ленты
На картах от Яндекса пропали государственные границы

Сервис компании Яндекс с картой мира перестал отображать границы государств. В частности, уже сегодня при открытии Яндекс.Карты можно увидеть, что между странами нет государственных границ, остались только названия стран возле их столиц.

В компании пояснили, что решили сделать карту “физико-географической, с акцентом на природные объекты”.

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– Яндекс.Карты – сервис, который помогает находить организации и места поблизости, выбирать общественный транспорт и строить автомобильные маршруты. Это основные сценарии у наших пользователей. В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств, – уточнили в пресс-службе компании.

В соцсетях тем временем, комментируя это нововведение, предполагают, что оно может быть связано с войной, которую развязала Россия против Украины.

Отметим, что ранее Яндекс критиковали за то, что его поисковик перестал выдавать ссылки на публикации, которые противоречат пропаганде Кремля. 

Это коснулось, в том числе, российских ресурсов, которые заблокировали в России вскоре после начала полномасштабного вторжения этой страны в Украину. 

Кроме того, Яндекс удалил из поисковой выдачи соцсети Facebook и Instagram, где россияне могли бы прочесть информацию, которая противоречила бы повестке Кремля. 

Саму компанию Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, Москва объявила “экстремистской и запрещенной”.

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