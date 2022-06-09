Червень, 09 в 19:42

Сервіс компанії Яндекс із картою світу перестав відображати кордони держав. Зокрема, вже сьогодні під час відкриття Яндекс.Карти можна побачити, що між країнами немає державних кордонів, залишилися лише назви країн біля їхніх столиць.

У компанії пояснили, що вирішили зробити картку “фізико-географічною, з акцентом на природні об’єкти”.

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– Яндекс.Карти – сервіс, який допомагає знаходити організації та місця поблизу, вибирати громадський транспорт та будувати автомобільні маршрути. Це основні сценарії наших користувачів. Найближчим часом на оглядових масштабах, на яких сервіс не використовується у своїх основних сценаріях, картка стане фізико-географічною. Акцент на ній буде зроблено на природних об’єктах, а не на кордонах держав, – уточнили в пресслужбі компанії.

У соцмережах, тим часом, коментуючи це нововведення, припускають, що воно може бути пов’язане з війною, яку розв’язала Росія проти України.

Зазначимо, що раніше Яндекс критикували за те, що його пошуковик перестав видавати посилання на публікації, що суперечать пропаганді Кремля.

Це торкнулося, зокрема, російських ресурсів, які заблокували у Росії невдовзі після початку повномасштабного вторгнення цієї країни до України.

Крім того, Яндекс видалив з пошукової видачі соцмережі Facebook і Instagram, де росіяни могли б прочитати інформацію, яка суперечила б порядку денному Кремля.

Саму компанію Meta, якій належать Facebook та Instagram, Москва оголосила “екстремістською та забороненою”.