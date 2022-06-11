Лукашенко объявил о готовности “воевать за Западную Украину” со странами Запада

Июнь, 10 в 23:10

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готовится “воевать за Западную Украину” со странами Запада.

– Они (коллективный Запад. – Ред.) до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск — Псков, Смоленск — Брянск — Курск и туда до Ростова. Им надо выровнять фронт. А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать. Это их цель – они перед этим не остановятся, зайдут они с Украины Западной или еще откуда-то, – цитирует Лукашенко сайт президента Беларуси.

Таким образом, он повторяет пропагандистские нарративы о том, что РФ при поддержке “властей” Беларуси воюет в Украине не с ее жителями и Вооруженными силами, а с мифическим Западом.

Так, по его словам, за Западную Украину “возможно, придется воевать, чтобы не оттяпали” – не уточняя, у кого и кто конкретно якобы пытается это сделать. При этом Лукашенко умалчивает ситуацию с некоторыми населенными пунктами на востоке Украины, а также с временно оккупированным Российской Федерацией Крымом, с деоккупацией которых Минск почему-то помочь Украине не предлагает.

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