Лукашенко оголосив про готовність “воювати за Західну Україну” з країнами Заходу

Червень, 10 в 23:10

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готується “воювати за Західну Україну” із країнами Заходу.

– Вони (колективний Захід. – Ред.) досі не пішли від мети вирівняти фронт, щоб він проходив: Смоленськ – Псков, Смоленськ – Брянськ – Курськ та туди до Ростова. Їм треба вирівняти фронт. А ми, тисячу майже кілометрів, цей балкон, його треба зрізати. Це їхня мета – вони перед цим не зупиняться, чи зайдуть вони з України Західної, чи ще звідкись, – цитує Лукашенка сайт президента Білорусі.

Таким чином, він повторює пропагандистські наративи про те, що РФ за підтримки “влади” Білорусі воює в Україні не з її мешканцями та Збройними силами, а з міфічним Заходом.

Так, за його словами, за Західну Україну “можливо, доведеться воювати, щоб не відтяпали” – не уточнюючи, у кого і хто конкретно нібито намагається це зробити. При цьому Лукашенко замовчує ситуацію з деякими населеними пунктами на сході України, а також із тимчасово окупованим Російською Федерацією Кримом, з деокупацією яких Мінськ чомусь допомогти Україні не пропонує.

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