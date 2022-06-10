В Украину прибыли понтонные мосты, переданные Чехией

Июнь, 10 в 18:02

В пятницу, 10 июня, государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) сообщило о том, что в Украину прибыли два понтонных моста из Чехии.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице Укравтодора в Telegram.

Как уточняется, Администрация государственных материальных резервов Чехии передала два понтонных моста длиной 36 м каждый.

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– Уничтоженные мосты являются главной преградой для восстановления логистического сообщения с деоккупированными территориями. Расчистить дорогу от остатков сожженной военной техники, автомобилей гражданских, деревьев и мусора Укравтодор может силами отечественных подрядчиков. Но для возведения временных мостов не хватает материалов и оборудования, – рассказали в госагентстве.

Ожидается, что понтонные мосты установят на территориях, которые критически нуждаются в восстановлении транспортного сообщения.

– Благодаря поддержке европейских партнеров лекарства, еда и товары первой необходимости будут довезены в освобожденные от российских захватчиков городки и села, – отмечается в сообщении.

В Госагентстве автодорог сообщали, что с 24 февраля 2022 года российские войска разрушили в Украине 24 тыс. км дорог и 300 мостов.