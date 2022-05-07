В районе населенных пунктов Циркуны и Русские Тишки Харьковской области оккупационные войска взорвали три автомобильных моста.

Об этом сообщили 7 мая в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Согласно данным украинской стороны, к таким действиям российские захватчики прибегли, чтобы замедлить контрнаступательные действия подразделений Сил обороны.

На 7 мая враг не прекращает открывать огонь из артиллерии по населенным пунктам в районе Харькова.

В Изюмском направлении армия РФ разведывает позиции Вооруженных сил Украины, применяя беспилотник.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 73-е сутки.

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Источник: Генштаб ВСУ