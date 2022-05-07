Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 71 день войны
Убили Убили
223 детей
Ранили Ранили
>408 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 238 взрослых
Факты / Украина

Россияне взорвали три моста в Харьковской области

Татьяна Забожко редактор ленты
вибух

В районе населенных пунктов Циркуны и Русские Тишки Харьковской области оккупационные войска взорвали три автомобильных моста.

Об этом сообщили 7 мая в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Согласно данным украинской стороны, к таким действиям российские захватчики прибегли, чтобы замедлить контрнаступательные действия подразделений Сил обороны.

На 7 мая враг не прекращает открывать огонь из артиллерии по населенным пунктам в районе Харькова.

В Изюмском направлении армия РФ разведывает позиции Вооруженных сил Украины, применяя беспилотник.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 73-е сутки.

Сейчас смотрят

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка