В Україну прибули понтонні мости, передані Чехією

Червень, 10 в 18:02

У п’ятницю, 10 червня, державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) повідомило про те, що в Україну прибули два понтонні мости з Чехії.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сторінці Укравтодору в Telegram.

Як уточнюється, Адміністрація державних матеріальних резервів Чехії передала два понтонні мости завдовжки 36 м кожен.

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– Знищені мости є головною перепоною для відновлення логістичного сполучення з деокупованими територіями. Розчистити дорогу від залишків спаленої військової техніки, автомобілів цивільних, дерев та сміття Укравтодор може силами вітчизняних підрядників. Але для зведення тимчасових мостів не вистачає матеріалів та обладнання, – розповіли у держагентстві.

Очікується, що понтонні мости встановлять на територіях, які критично потребують відновлення транспортного сполучення.

– Завдяки підтримці європейських партнерів ліки, їжа та товари першої необхідності будуть довезені до звільнених від російських загарбників містечок та сіл, – зазначається у повідомленні.

У Держагентстві автошляхів повідомляли, що з 24 лютого 2022 року російські війська зруйнували в Україні 24 тис. км доріг та 300 мостів.