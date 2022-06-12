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Факты / Украина

Британия и Польша могут вступить в войну против России — Пионтковский

Илья Нежигай, редактор ленты
Британия и Польша могут вступить в войну против России — Пионтковский

В войну против России на стороне Украины могут вступить Великобритания, Польша, Словакия и Румыния.

С таким мнением в интервью журналистке Елене Трибушной выступил российский публицист и политолог Андрей Пионтковский.

По его словам, Варшава и Лондон продемонстрировали себя вернейшими друзьями Украины с начала полномасштабного наступления России.

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— Я уже объяснял психологию англичан — они переживают сейчас свою историческую молодость: сегодняшняя Украина-2022, борющаяся лицом к лицу с Путиным, — для них это ремейк Великобритании-1940, борющийся лицом к лицу с Гитлером. Такую же позицию имеют и ближайшие соседи Украины — Польша, Словакия, Литва, Латвия, Эстония, Румыния. Они имеют свою причину для такой солидарности, – сказал российский политолог.

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Пионтковский также вспомнил слова премьер-министра Словакии, который говорил, что “украинцы сейчас умирают за нас, за то, чтобы Бучи не было у нас здесь — в Словакии, Польше, странах Балтии. Сюда придут российские орды, если Украина проиграет”.

По мнению Андрея Пионтковского, украинской дипломатии нужно проводить две линии: первая — опираясь на бесспорных друзей в США, а вторая — начать серьезные разговоры с европейскими союзниками.

— ЕС и НАТО парализованы по поводу возможности эффективно помочь Украине — парализованы принципом единодушия, потому что четыре члена этих организаций играют на стороне Путина, — считает российский публицист Пионтковский.

По его словам, в настоящее время в мире возникла необходимость в создании новой организации.

— Другое дело в том, что будет делать эта организация. Возможно, я ошибаюсь, но, насколько я понимаю, настроения в этих странах таковы, что там готовы предоставить Украине более решительную помощь, чем просто поставки оружия, — сказал он.

По его мнению, Соединенные Штаты не входят в список этих стран, потому что президент США Джо Байден неоднократно говорил, что он “не будет делать в Украине” — не будет закрывать небо, не отправлять американских солдат и т.д.

— Думаю, что Великобритании нужна такая “коалиция готовых” — Англия, Словакия, Румыния, Польша. Что они могут? Они могут отправить свою авиацию в небо Украины для защиты, если Америка и НАТО не готовы. Авиация четырех этих стран и плюс украинская авиация — думаю, вместе это превосходит российскую авиацию, и они способны были бы получить господство в воздухе и тем самым решить исход войны, независимо от того, будет ли эта волокита с ленд-лизом, которая нас так тревожит, или не будет. Мне кажется, сейчас самое время рассматривать этот “план Б” очень серьезно, — считает Пионтковский.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что объявленный ранее союз между Великобританией, Польшей и Украиной не должен ограничиваться только этими тремя странами.

Накануне польский политик и член Европарламента Радослав Сикорский заявил, что страны Запада имеют право передать Украине ядерное оружие, поскольку Будапештский меморандум, за который Украина была лишена ядерного потенциала, уже был неоднократно нарушен Москвой.

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Фото: Генштаб ВСУ0

Источник: Є питання

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