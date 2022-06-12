Июнь, 12 в 1:02

Страны Запада имеют право передать Украине ядерное оружие, поскольку после полномасштабного нападения РФ были окончательно нарушены гарантии Будапештского меморандума.

С таким мнением в эфире телеканала Еспресо выступил депутат Европарламента, польский политик Радослав Сикорский.

— Не думаю, что Путин решится атаковать территорию НАТО ядерным оружием. Кроме риторики на этот момент, не вижу никаких приготовлений. Россия имеет несколько тысяч тактических боеголовок, которые хранятся в специально подготовленных к этому составах и 24 часа в сутки нами и Союзом отслеживается эта ситуация. И если бы произошло перемещение атомных боеголовок к любым подразделениям либо авиационным, либо артиллерийским, либо ракетным, то это свидетельствовало бы о том, что Россия готовится к чему-то подобному. Но ничего такого не происходит, – сказал европарламентарий.

Польский политик добавил, что сложнее то, как убедить Владимира Путина, что для него было бы слишком рискованно вести такой приказ в отношении Украины, которая не является формальным членом НАТО.

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– У меня есть два аргумента, которые я считаю, Путин должен принять во внимание. Во-первых, использование тактического оружия происходит по другим каналам принятия решений, нежели со стратегическим оружием. Стратегическое межконтинентальное оружие идет, по существу, очень короткой цепью решения от приказа президента к офицерам, запускающим ракеты. Поскольку решение должно быть очень быстрым и реакция в течение нескольких минут, например, на первый вражеский удар. А тактическое оружие используется на поле битвы и находится в распоряжении руководителей значительно более низкой ступени, конечно, по приказу из Кремля. Я думаю, если бы Путин отдал такой приказ, этот момент стал бы для него лично самой большой опасностью. Поскольку российские генералы должны принять решение или быть ответственными за геноцид со всеми его последствиями или избавиться от Путина. Другого варианта не существует, — считает Радослав Сикорский.

Депутат Европарламента от Польши считает, что нельзя не выполнить приказ и вместе с тем сохранить должность, а, возможно, и жизнь.

– Есть второй аргумент, который еще не появляется публично, но я считаю, он обоснован. Как известно, Украина отдала свой ядерный потенциал после того, как в 1994 году был подписан Будапештский меморандум. Сегодня россияне и некоторые говорят, что это не были гарантии. Но все тогда понимали, что Украина взамен этого будет независимой страной в границах, установленных со времен СССР. Россия определенно этот договор нарушила и многократно. Украина не имела операционного контроля над арсеналом и не имела также возможности содержать его в безопасном состоянии. Но из-за того, что Россия нарушила этот Будапештский меморандум, то считаю, что мы, как Запад, имели бы право подарить Украине ядерные боеголовки. Да, чтобы она могла защитить свою независимость, — сказал он.

Угрозу применения ядерного оружия в войне между Украиной и РФ ранее комментировали ряд топ-чиновников, как из России, США, так и из ООН.

Так, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш говорил, что после вторжения России в Украину перспектива ядерного конфликта снова стала возможной.

Кроме того, в конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что риск ядерной войны сейчас реален.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин призвал не спекулировать угрозами применения ядерного оружия.

Ранее премьер-министр Великобритании заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не должен стать объектом давления со стороны мировых государств ради того, чтобы он согласился на «плохое мирное соглашение» с президентом России Владимиром Путиным.

Фото: Radosław Sikorski