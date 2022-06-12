Червень, 12 в 18:47

У війну проти РФ на боці України можуть вступити Велика Британія, Польща, Словаччина та Румунія.

З такою думкою в інтерв’ю журналістці Олені Трибушній виступив російський публіцист та політолог Андрій Піонтковський.

За його словами, Варшава та Лондон продемонстрували себе найвірнішими друзями України з початку повномасштабного наступу Росії.

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– Я вже пояснював психологію англійців — вони переживають зараз свою історичну молодість: сьогоднішня Україна-2022, що бореться віч-на-віч з Путіним, — для них рімейк Великої Британії-1940, що бореться віч-на-віч з Гітлером. Таку саму позицію мають і найближчі сусіди України — Польща, Словаччина, Литва, Латвія, Естонія, Румунія. Вони мають свою причину для такої солідарності, – сказав російський політолог.

Піонтковський також згадав слова прем’єр-міністра Словаччини, який казав, що “українці зараз помирають за нас, за те, щоб Бучі не було в нас тут — у Словаччині, Польщі, країнах Балтії. Сюди прийдуть російські орди, якщо Україна програє”.

На думку Андрія Піонтковського, українській дипломатії наразі треба проводити дві лінії: перша — спираючись на безперечних друзів в США, а друга — розпочати серйозні розмови з європейськими союзниками.

– ЄС і НАТО паралізовані щодо можливості ефективно допомогти Україні — паралізовані принципом одностайності, тому що чотири члени цих організацій грають на стороні Путіна, – вважає російський публіцист Піонтковський.

За його словами, наразі у світі виникла потреба у створенні нової організації.

– Інша річ у тому, що робитиме ця організація. Можливо, я помиляюся, але, наскільки я розумію, настрої в цих країнах такі, що там готові надати Україні допомогу рішучішу, ніж просто постачання зброї, – сказав він.

На його думку, Сполучені Штати не входять до переліку цих країн, бо президент США Джо Байден неодноразово казав, що він “не робитиме в Україні” – не закриватиме небо, не надсилатиме американських солдатів тощо.

– Думаю, що Великій Британії потрібна така “коаліція готових” — Англія, Словаччина, Румунія, Польща. Що вони можуть? Вони можуть надіслати свою авіацію в небо України для захисту, якщо Америка та НАТО не готові. Авіація чотирьох цих країн і плюс українська авіація — думаю, разом це перевершує російську авіацію, і вони здатні були б здобути панування в повітрі і тим самим вирішити результат війни, незалежно від того, будуть ті тяганини з ленд-лізом, які нас так бентежать, чи не будуть. Мені здається, зараз саме час розглядати цей “план Б” дуже серйозно, – вважає Піонтковський.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов казав, що оголошений раніше союз між Великою Британією, Польщею та Україною не має обмежуватись лише цими трьома країнами.

Напередодні польський політик та член Європарламенту Радослав Сікорський заявив, що країни Заходу мають право передати Україні ядерну зброю, оскільки Будапештський меморандум, за який Україну позбавили ядерного потенціалу, вже був неодноразово порушений Москвою.

Фото: Генштаб ЗСУ

Джерело: Є питання