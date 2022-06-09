Июнь, 09 в 0:14

После вторжения России в Украину мир смог сделать множество выводов о том, как вести современную войну. Неудачи российских войск с попытками прорваться танками или высадкой воздушного десанта стали показателями, как не стоит вести войну.

Британская газета The Telegraph вынесла шесть основных уроков из российско-украинской войны.

Издание отмечает, что президент РФ Владимир Путин надеялся, что это нападение станет молниеносным, что потрясет Украину и свергнет избранное правительство в пользу марионеточного режима, подчиняющегося диктату Москвы.

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Вместо этого он спровоцировал тотальную войну, которая длится уже более 100 дней.

С тех пор изменилось представление о том, как ведутся войны в XXI веке.

Урок 1: Не пренебрегайте информационным фронтом

Издание отмечает, что Украина в значительной степени полагается на социальные сети, чтобы поднять боевой дух внутри страны и заручиться поддержкой за рубежом.

— Киев добился этого отчасти за счет гуманизации и восхваления собственных солдат и гражданских лиц, а также за счет разоблачения российских зверств и неудач в режиме реального времени, — пишет The Telegraph.

Президент Владимир Зеленский сыграл огромную роль в том, что сделал себя лицом Украины и заставил правительства по всему миру предоставить ему эфирное время, а российская постановочная пропаганда выглядит ужасно по сравнению с этим, пишет издание.

— В частности, кадры, на которых президент прогуливается по улицам Киева с такими политиками, как Борис Джонсон и Энтони Блинкен, госсекретарь США, демонстрируют его международную привлекательность и личную готовность идти на риск российских ракетных атак, — отмечает издание.

Урок 2: Эффективное использование беспилотников

Издание отмечает, что сравнительно недавно появившиеся на поле боя беспилотники быстро стали незаменимыми “глазами в небе”.

— В Украине подаренные США боеприпасы, такие как беспилотники Switchblade 600 и Phoenix Ghost, представляют собой летающее оружие, оснащенное камерами и взрывоопасными боеголовками. В совокупности это позволяет операторам наблюдать за целями в режиме реального времени, а затем спускать беспилотник на цель. Военные называют это “замыканием петли от датчика к стрелку”, — объясняет издание.

Если ранее оператору беспилотника часто не удавалось вовремя передать точное местоположение цели солдатам, управляющим артиллерией или другими системами вооружения, то сейчас, благодаря современным технологиям, беспилотники могут автоматически передавать точные координаты того, на что они смотрят, по цифровым сетям.

— Это означает, что даже если цель движется, высокоточные ракеты могут изменить свою траекторию в полете, чтобы поразить цель, — отмечает издание.

При этом маленькие беспилотники также практически невозможно увидеть или услышать, если они летят достаточно высоко.

— Если не слишком ветрено, беспилотники могут сбрасывать снаряды на позиции противника с часто безошибочной и смертельной точностью, — пишет The Telegraph.

Урок 3: Не думайте, что предыдущие победы приведут к новым

Как правило, военных командиров часто критикуют за то, что они всегда пытаются подготовиться к прошлым войнам, а не готовиться к следующим.

— Отчасти это объясняется тем, что легче планировать конкретный пример военной угрозы — войну, которую вы только что вели, — но также и тем, что часто требуются годы, чтобы ввести в строй новую технику, такую как танки и истребители. Однако иногда жизненно важно бросить коллективное военное видение вперед и внести радикальные изменения, — отмечает The Telegraph.

Издание пишет, что Россия думала, что поскольку она победила в Сирии и оккупировала Крым, то она легко одержи новую победу, ничего не меняя. Россия надеялась, отмечает The Telegraph, что Украина легко капитулирует.

— Но, как сказал один высокопоставленный военачальник: если в ваш план хоть раз попадает слово “надежда”, значит, вы недостаточно спланировали. И Россия, конечно, не планировала, — пишет издание.

Тем временем Украина провела восемь лет после аннексии Россией Крыма и вторжения на восток страны, инвестируя, планируя, строя и готовясь.

Украинская армия, с которой российские войска встретились 24 февраля, полностью отличалась от той, с которой они сражались в 2014 году, пишет The Telegraph.

Урок 4: Пехота на местах сама принимает решения

Издание пишет, что украинские войска в значительной степени самоорганизованы и децентрализованы, что делает их более оперативными и гибкими.

Украинские военные приняли концепцию, которой обучают многие западные армии — “командование миссией”.

— Вместо того чтобы разрабатывать жесткий план с подробным описанием действий, которые должны выполнять солдаты на всех уровнях, командование миссии определяет общую задачу, которую необходимо выполнить, и любые ограничения (например, географические границы или время, к которому необходимо достичь определенных целей), а затем позволяет войскам на местах выполнять свою работу по своему усмотрению, — объясняет британская газета.

При этом считается, что войска, находящиеся в зоне риска, лучше осведомлены о конкретных проблемах, с которыми они сталкиваются, и имеют больше возможностей для разработки планов наступления или обороны, чем центральный штаб, который может находиться в десятках километров от места битвы.

Командование опирается на доверие: от старших по званию до младших солдат. Издание отмечает, что это один из самых очевидных элементов, отсутствующих в российской армии, о чем свидетельствует количество генералов, уволенных или отодвинутых на второй план за последние несколько месяцев.

— Необходимость постоянно советоваться с начальством, прежде чем предпринять какие-либо действия, сковывает инициативу и заставляет солдат приостанавливаться и ждать приказа сверху, когда что-то идет не так. Это может привести к катастрофе, как убедился Путин, когда его войска попытались пересечь реку Сиверский Донец на Донбассе, но были обнаружены хитрым батальоном украинских солдат, — пишет The Telegraph.

Урок 5: Не списывайте танки со счетов

Война в Украине показала безжалостную эффективность такого оружия, как американский Javelin или англо-шведские NLAW. Это заставило многих предположить, что танк является устаревшей техникой.

— Они ошибаются. При надлежащей защите танки приносят огромную пользу вооруженным силам. Российские танки уничтожаются с пугающей частотой, но это потому, что они нуждаются в более эффективной защите и часто действуют в одиночку, вне защиты других войск, таких как противовоздушная оборона или пехота, — объясняент издание.

Издание отмечает, что развертывание так называемого “Терминатора” — специально разработанной машины для защиты танков — должно было стать ответом Москвы на возросшую угрозу для бронетехники.

— Они используются на Донбассе и могут помочь объяснить успехи России там, — пишет газета.

В то же время, отсутствие подобной защиты привело к тому, что целые колонны российских танков были уничтожены, включая ту, которая пыталась прорваться в Киев.

При этом Украина также смогла показать миру, как можно с большим эффектом использовать меньшее количество танков, хоть и с большими рисками.

Урок 6: Позвольте гражданским внести свой вклад

Издание отмечает, что качество коммерческих спутниковых снимков, выложенных в социальных сетях на протяжении всей российско-украинской войны, было необычайно высоким. Всего двадцать лет назад такие фотографии были бы под грифом “секретно” у военных. Теперь они доступны каждому, кто имеет доступ в Интернет.

Аналогичным образом, “коллективный разум” украинского общества был использован в интересах национальных усилий со скоростью и точностью, которые поразили бы профессионалов разведки в предыдущих конфликтах.

От открытых каналов Telegram, где украинцы могут фиксировать позиции россиян, до спутниковых снимков, предоставляемых коммерческими компаниями для сбора доказательств военных преступлений, проводя разведку из открытых источников (OSINT). Все это показало, что такой вклад является жизненно важным инструментом в современной войне.

— Граждане, которые раньше, возможно, считали себя неспособными внести свой вклад, теперь могут предоставлять информацию, которую можно превратить в разведывательные данные в сочетании с другими данными. Дезинформации можно противостоять, а изображения атак можно загружать из разных источников, чтобы помочь аналитикам определить источник ракетных атак, — пишет издание.

При этом онлайновые группы расследований, такие как Bellingcat, продемонстрировали силу этой новой гражданской армии.

Теперь дело за национальными военными и политическими лидерами — использовать, направлять и использовать эти данные.

Фото: Генштаб ВСУ