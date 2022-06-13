Июнь, 13 в 14:27

В Украине арестованы 645 железнодорожных вагонов, принадлежащих семье бывшего министра обороны Павла Лебедева.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, общая стоимость этого имущества составляет около 650 млн грн.

– В ходе расследования уголовного производства арестовано 645 железнодорожных вагонов стоимостью около 650 млн грн, принадлежащих предприятиям семьи экс-чиновника, объявленного в розыск за государственную измену, — отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что речь идет об экс-министре обороны Украины, занимавшем этот пост в 2012-2014 годах, то есть при президентстве Виктора Януковича. Фамилия бывшего министра не озвучивается. Однако известно, что в тот период Министерство обороны Украины возглавлял Павел Лебедев.

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По данным следствия, в Украине действует ряд предприятий, конечным бенефициарным владельцем которых является семья Лебедева.

– Они занимаются поставками и реализацией товаров на территории РФ, а также производят оборудование для оборонно-промышленного комплекса государства-агрессора, – подчеркнули в ведомстве.

Арестованные вагоны прокуратура передала в управление АРМА (Агентства по розыску и менеджменту активов).

Помимо сотен вагонов, арест наложен также на другое имущество этой группы предприятий и их владельцев: на 30 земельных участков, 30 объектов недвижимости (среди которых 6 целостных имущественных комплексов), на корпоративные права 22 субъектов хозяйствования.

Расследование осуществляется по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения госграницы Украины и присвоения имущества (ч. 3 ст. 110-2 и ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Следует отметить, что в ноябре 2021 года следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и девяти высокопоставленных чиновников по расстрелу активистов Евромайдана. Фигурантом этого дела является и бывший глава Минобороны Украины Павел Лебедев.

В марте прошлого года Лебедев попал под санкции СНБО.