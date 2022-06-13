Червень, 13 в 14:27

В Україні заарештовано 645 залізничних вагонів, які належать родині колишнього міністра оборони Павла Лебедєва.

Як поінформували в Офісі генпрокурора, загальна вартість цього майна становить близько 650 млн грн.

– У ході розслідування кримінального провадження арештовано 645 залізничних вагонів вартістю близько 650 млн грн, що належать підприємствам родини експосадовця, якого оголошено у розшук за державну зраду, – зазначається в повідомленні.

У відомстві уточнили, що йдеться про ексміністра оборони України, який займав цю посаду в 2012-2014 роках, тобто за президентства Віктора Януковича. Прізвище колишнього міністра не озвучується. Однак відомо, що в той період часу Міністерство оборони України очолював Павло Лебедєв.

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За даними слідства, в Україні діє низка підприємств, кінцевим бенефіціарним власником яких є родина Лебедєва.

– Вони займаються поставками та реалізацією товарів на території РФ, а також виробляють обладнання для оборонно-промислового комплексу держави-агресора, – наголосили у відомстві.

Заарештовані вагони прокуратура передала в управління АРМА (Агентства з розшуку та менеджменту активів).

Окрім сотень вагонів, арешт накладено також на інше майно цієї групи підприємств та їх власників: на 30 земельних ділянок, 30 об’єктів нерухомості (серед яких 6 цілісних майнових комплексів), на корпоративні права 22 суб’єктів господарювання.

Розслідування здійснюється за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни держкордону України та привласнення майна (ч. 3 ст. 110-2 та ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Варто зазначити, що в листопаді 2021 року слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо експрезидента України Віктора Януковича та дев’яти високопосадовців у справах розстрілу активістів Євромайдану. Фігурантом цієї справи є й колишній очільник Міноборони України Павло Лебедєв.

У березні минулого року Лебедєв потрапив під санкції РНБО.