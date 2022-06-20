Июнь, 20 в 18:58

Российский журналист Александр Невзоров является своеобразным “медийным оружием” для Украины. Именно поэтому возник вопрос о предоставлении ему украинского гражданства.

Об этом сообщил в одном из интервью руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он заверил, что не знает, завершены ли все процедуры с получением Невзоровым гражданства Украины. По словам Ермака, “процедуры продолжаются”.

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Руководитель ОПУ объяснил, что Невзоров полезен Украине, поскольку имеет большую аудиторию и разрушает нарративы российской пропаганды.

– Я не знаю, закончены ли все процедуры. Там же много процедур для того, чтобы человек стал гражданином. Процедуры продолжаются, позицию президента вы слышали, я ее поддерживаю, могу сказать почему. Невзоров в последнее время очень раздражает нынешнюю российскую власть, потому что говорит правду о ней, о преступлениях россиян в Украине. Его голос слышат миллионы россиян, и нам важно, что он разрушает нарративы российской пропаганды. Этим он полезен Украине. Проще говоря, для нас это медийное оружие, – подчеркнул Ермак.

По мнению Ермака, людей, которые оказывают влияние на российское общество и занимают четкую антикремлевскую позицию по поводу полномасштабной войны в Украине, стоит “использовать как медийное оружие”, и только “исключительно в этом контексте”.

Информация о предоставлении гражданства Украины российскому журналисту Александру Невзорову и его супруге появилась в начале июня.

6 июня секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что у Невзорова пока нет украинского гражданства, поскольку для этого нужно пройти определенную процедуру. В то же время Данилов подтвердил, что журналист обратился за гражданством Украины.

Ситуацию вокруг Невзорова прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что если Украина “может качать Россию, то нужно это делать”, и люди, выступающие за наше государство, – “это наше оружие тоже”.