Червень, 20 в 18:58

Російський журналіст Олександр Невзоров є своєрідною “медійною зброєю” для України. Саме тому виникло питання про надання йому українського громадянства.

Про це повідомив в одному з інтерв’ю керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він запевнив, що не знає, чи завершено всі процедури з набуттям Невзоровим громадянства України. За словами Єрмака, “процедури тривають”.

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Керівник ОПУ пояснив, що Невзоров корисний для України, оскільки має велику аудиторію та руйнує наративи російської пропаганди.

– Я не знаю, чи закінчені всі процедури. Там же ж багато процедур для того, щоб людина стала громадянином. Процедури тривають, позицію президента ви чули, я її підтримую, можу сказати, чому. Невзоров останнім часом дуже дратує нинішню російську владу, бо говорить правду про неї, про злочини росіян в Україні. Його голос чують мільйони росіян, і для нас важливо, що він руйнує наративи російської пропаганди. Цим він корисний для України. Простіше кажучи, для нас це медійна зброя, – наголосив Єрмак.

На думку Єрмака, людей, які мають вплив на російське суспільство та займають чітку антикремлівську позицію щодо повномасштабної війни в Україні, варто “використовувати як медійну зброю” і лише “в цьому контексті”.

Інформація про надання громадянства України російському журналісту Олександру Невзорову та його дружині з’явилася на початку червня.

6 червня секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що в Невзорова поки ще немає українського громадянства, оскільки для цього потрібно пройти певну процедуру. Водночас Данілов підтвердив, що журналіст звернувся за громадянством України.

Ситуацію довкола Невзорова прокоментував і президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що якщо Україна “може хитати Росію, то треба це робити”, і люди, які виступають за нашу державу – “це наша зброя теж”.