Июнь, 06 в 17:30

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами подтвердил, что российский журналист Александр Невзоров подался на украинское гражданство.

— Я знаю, что он хотел оставить гражданство РФ, потому что поддерживает Украину. Мы имели об этом разговор, он есть в списках. Если мы можем шатать Россию, нужно это делать. Я считаю, что это наше оружие тоже — люди, любого гражданства, которые выступают за Украину, — сказал президент.

В то же время глава украинского государства не уточнил, предоставили ли его Невзорову.

3 июня стало известно, что российский журналист и эксдепутат Госдумы РФ Александр Невзоров и его жена Лидия Невзорова получили гражданство Украины.

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Сначала об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. А затем в комментарии ВВС Украина подтвердил советник главы МВД Виктор Андрусив.

Издание Сегодня отметило, что Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства супругам Невзоровым еще 21 мая. Но поскольку указ – закрытый, то его не публиковали на сайте Офиса президента.

Александр Невзоров – 63-летний российский блогер и журналист, который с начала нападения России на Украину выступил против войны и поддерживал ВСУ.

Он являлся депутатом Госдумы РФ в 1993-2007 годах. В 2012 году на выборах президента России Невзоров был доверенным лицом Путина. Через семь лет заявил, что поддерживал Путина в благодарность за то, что тот в 1990-х годах отговорил Анатолия Собчака заказывать его убийство.

В последние годы в основном был известен как блогер и приглашенный спикер российских оппозиционных СМИ. Он ведет свой YouTube-канал, где резко критикует российские власти и армию, а большинство своих выпусков заканчивает словами Слава Украине!

Кроме этого, журналист отмечал, что в рядах полка Азов служат “замечательные люди, не имеющие отношения к нацизму”. В России против него возбуждено уголовное дело о распространении так называемых фейков об армии РФ и объявлено в розыск.