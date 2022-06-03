Невзоров с супругой получили гражданство Украины: что известно о журналисте

Июнь, 03 в 15:40

Известному российскому журналисту Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой предоставили гражданство Украины.

Сначала об этом в Facebook сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. По его словам, соответствующее решение мотивировали “выдающимися заслугами перед нашей страной”.

— Спасибо, Александр и Лидия, за вашу смелость и честность. За искреннее желание помочь остановить войну и за правдивую оценку реальной ситуации, – написал Геращенко.

Информацию об этом в комментарии BBC Украина также подтвердил советник главы МВД Виктор Андрусив: Да, я абсолютно подтверждаю такую ​​информацию. А также еще один источник издания, приближенный к принятию решения по гражданству.

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Официального указа о гражданстве на сайте президента нет. Но издание Сегодня сообщило, что Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства Невзоровым еще 21 мая. Поскольку указ – “закрытый”, то его не публиковали на сайте Офиса президента.

Информация о том, что Невзоров с супругой подали заявку на получение гражданства, появилась также 3 июня. Запрос якобы направило консульство Украины в Италии, где журналист имеет недвижимость.

Заявление Александра Невзорова

Журналист уже прокомментировал информацию о приобретении украинского гражданства.

— Об украинском гражданстве. Без лишних слов. Все очень просто. Что такое война на Украине? (Если смыть с события политическую и национальную риторику). Это грех. Есть преступник и жертва преступления. Есть убийца и тот, кого он убивает или пытается убить. Преступник – Россия. Жертва – Украина. Это невозможно отрицать или опровергнуть. Это факт. Ну а дальше каждый делает свой выбор: помогать преступнику или спасать его жертву, — написал он.

Он отметил, что если бы каждый из 140 млн россиян прикрыл бы собой поставленную к стенке Украину, то не было бы ни Бучи, ни Мариуполя, не было бы сотни тысяч трупов и тех миллионов смертей, в которые еще обойдется проделка диктатора.

– Да, встать рядом с тем, кого расстреливают, не всегда комфортно. Вероятно, проще встать в шеренгу расстрельщиков. Каждый сам делает свой выбор. Важно понимать, что третьего варианта не существует.Я встаю на сторону жертвы. И я чертовски благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, что позволили мне занять среди них место, — добавил Невзоров.

Что известно об Александре Невзорове?

Александр Невзоров родился в 1958 году в Санкт-Петербурге. Как журналист освещал боевые действия в Приднестровье, Югославии, Прибалтике, Карабахе, Чечне и Ираке.

Сначала Невзоров оправдывал действия советских силовиков в странах Балтии, но впоследствии изменил взгляды. Невзоров утверждал, что до Первой чеченской войны был ярым имперцем и патриотом, но потом случился слом и он понял, что имперская идея, целостность страны и прочее не стоят трупов, дикого материнского и вдовьего горя.

В 1993–1997 году был депутатом российской Госдумы. А в 2012 году на президентских выборах в России был доверенным лицом Путина. Спустя семь лет в интервью Юрию Дудю заявил, что поддерживал Путина на выборах в благодарность за то, что тот в 1990-х годах отговорил своего начальника Анатолия Собчака заказывать его убийство.

Невзоров называет себя атеистом, но одновременно поддержал предоставление автокефалии Православной церкви Украины.

Оккупацию Крыма Россией он назвал “мародерством”. В 2015 году после аннексии Крыма и боевых действий в Донбассе Невзоров заявлял:

— У меня нет национальности. С россиян я написал заявление о выходе после украинских событий. Я непьющий, неверующий и на балалайке играть не умею — какой из меня россиянин?

Невзоров критически относится к пропагандистской акции “Бессмертный полк”, подчеркивая, что “Россия превращается в секту Победы”, и что эта акция является “торжеством смерти”.

В последние годы в основном был известен как блогер. Он активно ведет свой YouTube-канал, где выступает с критикой российских властей, действий армии РФ и большинство своих выпусков заканчивает словами Слава Украине! Еще в мае 2021 года он заявлял, что Путин планирует широкомасштабное вторжение в Украину.

В конце марта 2022 года Невзоров уехал с открытой лекцией для выступления в Израиль. 23 марта СК РФ возбудил против журналиста уголовное дело из-за того, что он рассказывал о нападении российских оккупантов на роддом в Мариуполе.

6 мая Басманный суд Москвы заочно арестовал Невзорова по уголовному делу о распространении так называемых фейков об армии РФ. Россия объявила его в розыск. Сам журналист назвал эти действия Кремля – самым высоким орденом, о котором можно мечтать.

Фото: Александр Невзоров