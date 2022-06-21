ВСУ отбили штурм РФ на Северодонецком и Славянском направлениях
В понедельник, 20 июня, украинские защитники успешно отразили штурм российских оккупантов в районе Мирной Долины и Белой Горы на Северодонецком направлении, а также в районе Богородичного на Славянском направлении.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Кроме того ведомство зафиксировало артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры недалеко от Лисичанска, Горного и Устиновки.
Тем временем на Бахмутском направлении, под прикрытием артиллерийских обстрелов, в районе населенного пункта Николаевка пыталась действовать диверсионно-разведывательная группа РФ.
В направлении Харькова враги безуспешно пытались вести разведку боем для выявления слабых мест в обороне Украины.
На Южнобужском направлении, пытаясь сковать украинские подразделения и ограничить их в действиях, РФ обстреливала из артиллерии и минометов районы Красного Яра, Калиновки, Тополиного и Зеленого Гая.
Также противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в приграничных районах Сумской области.
– В связи с большими потерями личный состав отдельных подразделений оккупационных войск имеет очень низкий уровень морально-психологического состояния и ищет возможность избежать дальнейшего участия в боевых действиях. Так, по имеющейся информации, это распространено среди личного состава 1 армейского корпуса российских оккупационных войск. В подразделениях, выведенных для восстановления боеспособности из районов Херсона, Николаева и Попасной, – говорится в заявлении Генштаба.