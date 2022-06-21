ВСУ отбили штурм РФ на Северодонецком и Славянском направлениях

Июнь, 20 в 22:25

В понедельник, 20 июня, украинские защитники успешно отразили штурм российских оккупантов в районе Мирной Долины и Белой Горы на Северодонецком направлении, а также в районе Богородичного на Славянском направлении.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Кроме того ведомство зафиксировало артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры недалеко от Лисичанска, Горного и Устиновки.

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Тем временем на Бахмутском направлении, под прикрытием артиллерийских обстрелов, в районе населенного пункта Николаевка пыталась действовать диверсионно-разведывательная группа РФ.

В направлении Харькова враги безуспешно пытались вести разведку боем для выявления слабых мест в обороне Украины.

На Южнобужском направлении, пытаясь сковать украинские подразделения и ограничить их в действиях, РФ обстреливала из артиллерии и минометов районы Красного Яра, Калиновки, Тополиного и Зеленого Гая.

Также противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в приграничных районах Сумской области.