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Факты / Украина

ВСУ отбили штурм РФ на Северодонецком и Славянском направлениях

Анастасия Гевко, редактор ленты
ВСУ отбили штурм РФ на Северодонецком и Славянском направлениях
Фото: Минобороны

В понедельник, 20 июня, украинские защитники успешно отразили штурм российских оккупантов в районе Мирной Долины и Белой Горы на Северодонецком направлении, а также в районе Богородичного на Славянском направлении.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Кроме того ведомство зафиксировало артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры недалеко от Лисичанска, Горного и Устиновки. 

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Тем временем на Бахмутском направлении, под прикрытием артиллерийских обстрелов, в районе населенного пункта Николаевка пыталась действовать диверсионно-разведывательная группа РФ. 

В направлении Харькова враги безуспешно пытались вести разведку боем для выявления слабых мест в обороне Украины.

На Южнобужском направлении, пытаясь сковать украинские подразделения и ограничить их в действиях, РФ обстреливала из артиллерии и минометов районы Красного Яра, Калиновки, Тополиного и Зеленого Гая.

Также противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в приграничных районах Сумской области.

– В связи с большими потерями личный состав отдельных подразделений оккупационных войск имеет очень низкий уровень морально-психологического состояния и ищет возможность избежать дальнейшего участия в боевых действиях. Так, по имеющейся информации, это распространено среди личного состава 1 армейского корпуса российских оккупационных войск. В подразделениях, выведенных для восстановления боеспособности из районов Херсона, Николаева и Попасной, – говорится в заявлении Генштаба.

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Источник: Генштаб ВСУ
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