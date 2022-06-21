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Факти / Україна

ЗСУ відбили штурм РФ на Сєвєродонецькому та Слов’янському напрямках

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
ЗСУ відбили штурм РФ на Сєвєродонецькому та Слов’янському напрямках
Фото: Міноборони

У понеділок, 20 червня, українські захисники успішно відобразили штурм російських окупантів у районі Мирної Долини та Білої Гори на Сєвєродонецькому напрямку, а також у районі Богородичного на Слов’янському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Крім того, відомство зафіксувало артилерійські обстріли цивільної інфраструктури недалеко від Лисичанська, Гірського та Устинівки.

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Тим часом на Бахмутському напрямку, під прикриттям артилерійських обстрілів, у районі населеного пункту Миколаївка намагалася діяти диверсійно-розвідувальна група РФ.

У напрямку Харкова вороги безуспішно намагалися розвідувати боєм для виявлення слабких місць в обороні України.

На Південнобузькому напрямку, намагаючись скувати українські підрозділи та обмежити їх у діях, РФ обстрілювала з артилерії та мінометів райони Червоного Яру, Калинівки, Тополіного та Зеленого Гаю.

Також противник обстріляв цивільну інфраструктуру у прикордонних районах Сумської області.

– У зв’язку з великими втратами особовий склад окремих підрозділів окупаційних військ має дуже низький рівень морально-психологічного стану та шукає можливості уникнути подальшої участі у бойових діях. Так, за наявною інформацією, це поширено серед особового складу 1 армійського корпусу російських окупаційних військ. У підрозділах, виведених для відновлення боєздатності із районів Херсона, Миколаєва та Попасної, – йдеться у заяві Генштабу.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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