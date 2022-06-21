ЗСУ відбили штурм РФ на Сєвєродонецькому та Слов’янському напрямках

Червень, 20 в 22:25

У понеділок, 20 червня, українські захисники успішно відобразили штурм російських окупантів у районі Мирної Долини та Білої Гори на Сєвєродонецькому напрямку, а також у районі Богородичного на Слов’янському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Крім того, відомство зафіксувало артилерійські обстріли цивільної інфраструктури недалеко від Лисичанська, Гірського та Устинівки.

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Тим часом на Бахмутському напрямку, під прикриттям артилерійських обстрілів, у районі населеного пункту Миколаївка намагалася діяти диверсійно-розвідувальна група РФ.

У напрямку Харкова вороги безуспішно намагалися розвідувати боєм для виявлення слабких місць в обороні України.

На Південнобузькому напрямку, намагаючись скувати українські підрозділи та обмежити їх у діях, РФ обстрілювала з артилерії та мінометів райони Червоного Яру, Калинівки, Тополіного та Зеленого Гаю.

Також противник обстріляв цивільну інфраструктуру у прикордонних районах Сумської області.