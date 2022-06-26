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Факты / Украина

Взрывы в Черкассах: есть погибший и травмированные

Татьяна Забожко, редактор ленты
Подтверждено
Вибух у Черкасах 23 червня 2022
Фото: Depositphotos

26 июня российские военные атаковали Черкасскую область.

Обновлено в 14.31. Из-за вражеского обстрела один человек погиб и пятеро получили травмы.

– Есть два прилета вблизи областного центра. Поврежден объект инфраструктуры, – сообщил уточненные данные руководитель областной военной администрации Игорь Табурец.

Два мощных взрыва в районе Черкасс прогремели около 11.35.

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В то время в регионе почти час как была объявлена ​​воздушная тревога.

Спустя несколько минут советник руководителя Черкасской ОВА Александр Скичко подтвердил факт того, что в Черкассах раздались взрывы.

Александр Скичко призвал людей не публиковать фото прилетов. Позже о двух взрывах сообщил и глава ОВА Игорь Табурец.

Разрешили покинуть укрытия людям в 13.07.

Напомним, что последний раз российские оккупанты атаковали Черкассы 4 мая. Тогда две вражеские ракеты под областным центром сбили силы противовоздушной обороны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 123-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Игорь Табурец, Александр Скичко

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