Взрывы в Черкассах: есть погибший и травмированные
26 июня российские военные атаковали Черкасскую область.
Обновлено в 14.31. Из-за вражеского обстрела один человек погиб и пятеро получили травмы.
– Есть два прилета вблизи областного центра. Поврежден объект инфраструктуры, – сообщил уточненные данные руководитель областной военной администрации Игорь Табурец.
Два мощных взрыва в районе Черкасс прогремели около 11.35.
В то время в регионе почти час как была объявлена воздушная тревога.
Спустя несколько минут советник руководителя Черкасской ОВА Александр Скичко подтвердил факт того, что в Черкассах раздались взрывы.
Александр Скичко призвал людей не публиковать фото прилетов. Позже о двух взрывах сообщил и глава ОВА Игорь Табурец.
Разрешили покинуть укрытия людям в 13.07.
Напомним, что последний раз российские оккупанты атаковали Черкассы 4 мая. Тогда две вражеские ракеты под областным центром сбили силы противовоздушной обороны.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 123-е сутки.
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Источник: Игорь Табурец, Александр Скичко