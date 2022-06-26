Вибухи в Черкасах: є загиблий та травмовані
26 червня російські військові атакували Черкаську область.
Оновлено о 14.31. Через ворожий обстріл одна людина загинула та п’ятеро дістали травми.
– Маємо два прильоти поблизу обласного центру. Пошкоджено об’єкт інфраструктури, – повідомив уточнені дані керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
Два потужні вибухи в районі Черкас пролунали близько 11.35. У цей час в регіоні майже годину тривала повітряна тривога.
За кілька хвилин радник керівника Черкаської ОВА Олександр Скічко підтвердив факт того, що в Черкасах пролунали вибухи.
Олександр Скічко закликав людей не публікувати фото прильотів. Згодом про два вибухи повідомив і очільник ОВА Ігор Табурець.
Дозволили покинути укриття людям о 13.07.
Нагадаємо, що востаннє російські окупанти атакували Черкаси 4 травня. Тоді дві ворожі ракети під обласним центром збили сили протиповітряної оборони.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 123-тю добу.
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Джерело: Ігор Табурець, Олександр Скічко