Вибухи в Черкасах: є загиблий та травмовані

Червень, 26 в 14:31

26 червня російські військові атакували Черкаську область.

Оновлено о 14.31. Через ворожий обстріл одна людина загинула та п’ятеро дістали травми.

– Маємо два прильоти поблизу обласного центру. Пошкоджено об’єкт інфраструктури, – повідомив уточнені дані керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Два потужні вибухи в районі Черкас пролунали близько 11.35. У цей час в регіоні майже годину тривала повітряна тривога.

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За кілька хвилин радник керівника Черкаської ОВА Олександр Скічко підтвердив факт того, що в Черкасах пролунали вибухи.

Олександр Скічко закликав людей не публікувати фото прильотів. Згодом про два вибухи повідомив і очільник ОВА Ігор Табурець.

Дозволили покинути укриття людям о 13.07.

Нагадаємо, що востаннє російські окупанти атакували Черкаси 4 травня. Тоді дві ворожі ракети під обласним центром збили сили протиповітряної оборони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 123-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ігор Табурець, Олександр Скічко