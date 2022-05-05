На 71-е сутки полномасштабной войны наступление РФ в Восточной операционной зоне не прекращается.

Карта боевых действий в Украине на 05.05.2022

На Слобожанском направлении враг продолжает обстреливать Харьков и разведывать позиции подразделений Сил обороны. Севернее Изюма не утихают артиллерийские и минометные обстрелы.

Вдоль линии столкновения на Донецком и Таврическом направлениях армия РФ также открывает огонь из артиллерии. Чтобы сковать действия украинских военных, враг применяет оперативно тактическую и армейскую авиацию для ракетно-бомбовых ударов.

Российские подразделения безуспешно пытаются наступать на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях.

Под обстрелом армии РФ находятся позиции Вооруженных сил Украины на Авдеевском и Кураховском направлениях.

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На Южнобужском направлении россияне наносили ракетно-бомбовые удары по позициям украинских войск и инфраструктуре региона, а также потеряли контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей.

Провоцирует напряжение РФ и в Приднестровском регионе Молдавии. Там на отдельных направлениях россияне перегруппировывают войска и пополняют запасы, пытаясь улучшить тактическое положение своих подразделений.

Активные боевые действия врага на Волынском, Полесском и Северском направлениях Генеральный штаб ВСУ не зафиксировал.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 71-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW